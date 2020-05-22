60 килограммов лосячих рогов пытались вывезти из Чернобыльской зоны: фото

Правоохранители поймали 3 мужчин в Чернобыльской зоне отчуждения. Они хотели незаконно вывезти оттуда примерно 60 килограммов лосячих рогов

Полиция изъяла рога диких животных, которые нарушители планировали продать на черном рынке, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ведь перемещение любых объектов за пределы зоны отчуждения без специального разрешения или проведение дозиметрического контроля запрещено законом.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности. Мужчинам грозит штраф от 75 до 100 необлагаемых минимумов (1 275 – 1 700 гривен) или ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Отметим, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения многие животные потеряли свои дома. Им сейчас нечем питаться. Кроме того, сгорели 12 бывших сел, несколько кладбищ и известные туристические достопримечательности.