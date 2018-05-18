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60-летний актер Алек Болдуин пятый раз стал отцом: фотофакт

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Алек Болдуин и его супруга Хилария стали родителями
Алек Болдуин и его супруга Хилария стали родителями

Жена Алека Болдуина – 34-летняя Хилария – родила четвертого ребенка. Фото с новорожденным ребенком появилось в Instagram.

Как известно, семья Алека Болдуина имеет пополнение – в американском госпитале на свет появился его сын. Роды состоялись 17 мая. Поэтому теперь 60-летний актер смело может назваться счастливым многодетным отцом.

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"Он здесь! Он идеален!" – прокомментировала событие новоиспеченная мама Хилария Болдуин.

Пока счастливые родители не разглашают имя сына. Известно, что двоих отпрысков звездной пары зовут Рафаэль и Леонардо. Поэтому в одном из интервью Хилария шутила, что новорожденного сына точно не назовут в честь еще одного героя черепашек-ниндзя.

Отметим, что Алек Болдуин и его очаровательная жена уже воспитывают троих детей – двоих сыновей и дочь. Кроме этого, Алек Болдкин имеет взрослую дочь от первого брака. На странице в соцсети есть трогательное видео, которое актер опубликовал в День матери. На кадрах 34-летняя Хилария принимает участие в роскошной фотосессии с тремя детьми.

 

Кто такий Алек Болдуин?
Голливудский актер, известный по ролям в фильмах "Присяжная", "Прелюдия к поцелую", "Перл-Харбор", "30 потрясений", "Жасмин" и др. В 2002 году Алек Болдуин был женат на актрисе Ким Бейсингер. В 2012 году знаменитость официально оформил отношения с Хиларией Томас. Пара воспитывает 4 детей.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Дети Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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