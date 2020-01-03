60-летний псевдопродюсер заманил к себе студентку и изнасиловал ее

Киевская прокуратура взяла под стражу 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.

28 декабря в полицию обратилась студентка и сообщила об изнасиловании с применением насилия, информирует прокуратура Киева.

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В ходе расследования правоохранители установили, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения. Он познакомился со своей жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. Под предлогом трудоустройства злоумышленник заманил девушку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сейчас следствие продолжается. Устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.