60-летний псевдопродюсер заманил к себе студентку и изнасиловал ее
Киевская прокуратура взяла под стражу 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.
28 декабря в полицию обратилась студентка и сообщила об изнасиловании с применением насилия, информирует прокуратура Киева.
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В ходе расследования правоохранители установили, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения. Он познакомился со своей жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. Под предлогом трудоустройства злоумышленник заманил девушку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Сейчас следствие продолжается. Устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера.
За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.