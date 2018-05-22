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60-летняя японская пара стала звездами Instagram и собрала 700 тысяч подписчиков

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Шестидесятилетние супруги Цуеши Секи и Томе Секи
Шестидесятилетние супруги Цуеши Секи и Томе Секи / Instagram

Шестидесятилетние супруги Цуеши Секи и Томе Секи, которых мир знает как Бон и Пон, стали настоящими интернет-звездами благодаря стильным нарядам.

Сотни тысяч фанатов, которые превратили обычную японскую пару в онлайн-суперзвезд, на самом деле заинтересованы только в одном: "во что они одеты", – пишет The Guardian.
Бон и Пон

Стильные супруги, которые вместе уже 38 лет, фотографируются в оригинальных парных нарядах, которые они пытаются подбирать к месту съемки. Пара признается, что они рады тому, что многие медиа уже назвали их иконами стиля, но на самом деле они одеваются в "простой и недорогой наряд, который может позволить себе каждый".


Бон и Пон

Бон и Пон познакомились на фестивале токийской арт-школы за время своего студенчества. В дальнейшем Цуеши начал работать по специальности в области дизайна и маркетинга, а Томе посвятила себя воспитанию их ребенка.

Именно благодаря дочери супружество стало популярным.


Бон и Пон

"Она взяла наши фото и опубликовала их в своем Инстаграм-аккаунте. Она получила множество комментариев и предложила нам создать свой собственный профиль", – признаются они.


Бон и Пон

В следующем месяце Бон и Пон запускают свою линейку одежды в коллаборации с японским дизайнером Ісетаном Митсукоши, которую уже начали продвигать в своем Инстаграме.

Бон и Пон


Бон и Пон

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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