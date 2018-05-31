60-летняя кинозвезда отменила свадьбу с молодым миллионером

Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда культового фильма "Основной инстинкт", отменила свадьбу со своим 41-летним бойфрендом, швейцарским бизнесменом Анджело Боффа.

Об этом сообщает американский портал Radaronline.com.

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Анджело Боффа и Шерон Стоун

По слухам, Боффа сделал Шэрон предложение, и они собирались пожениться уже этим летом, но актриса вдруг решила, что события развиваются слишком быстро.

Шэрон Стоун дважды была замужем, усыновила троих детей, которых воспитывает самостоятельно.

Бурная молодость, насыщенная вечеринками и алкоголем, подорвала его здоровье. Актриса страдала астмой, диабетом, перенесла инсульт в 2001 году и чуть не умерла. После этого она долго восстанавливалась и не рассказывала коллегам о том, что с ней произошло.

С Анджело ее впервые заметили вместе в марте этого года, когда Стоун отмечала 60-летие. Боффа занимается торговлей недвижимостью.