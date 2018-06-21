60-летняя Мелани Гриффит показала великолепные формы в купальнике: фото

Американская киноактриса Мелани Гриффит показала отличную фигуру в купальнике. Сейчас 60-летняя звезда находится на отдыхе в Сардинии со своими друзьями.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Бывшая жена Антонио Бандераса действительно отлично проводит время, загорая под солнцем на роскошной яхте. Папарацци удалось сфотографировать звезду кино в стильном черном купальнике сплошного кроя.

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Женщина в свои годы выглядит намного моложе своих ровесников. А все потому, что женщина в последние годы начала вести здоровый образ жизни и усердно тренироваться. Кстати, свой отпуск в Сардинии Мелани проводит с Полиной Киценко – основательницей клуба Slim Bitch Club.

"Рядом со мной стоит невероятная мотивация: спорт каждый день, красивая осанка, что я видела, разумное питание и никакого больше секрета", – подписала совместное фото со звездой Полина.

Допис, поширений Polina Kitsenko (@polinakitsenko) 18 Чер 2018 р. о 11:47 PDT

Гриффит также примерила стильную майку и короткие шорты, позируя вместе со своими подругами на фоне вечерних пейзажей.

Допис, поширений MELANIE (@melaniegriffith) 20 Чер 2018 р. о 6:58 PDT

Допис, поширений MELANIE (@melaniegriffith) 21 Чер 2018 р. о 7:10 PDT

Кто такая Мелани Гриффит?

Американская киноактриса, которой в августе исполнится 61 год, за свою жизнь сыграла более чем в 50 кинолентах, самые известные из которых "Деловая девушка" (1988), "Мелочь (Карманные деньги)" и "Лолита" (1997). За роль в первом из этих фильмов актриса получила премию "Золотой глобус", а также была номинирована на премию "Оскар" и BAFTA. Мелани Гриффит перебевала в четырех официальных браках: дважды с Дон Джонсоном, от которого родилась дочь Дакота Джонсон – знаменитая своей ролью в "Пятьдесят оттенков серого"; со Стивеном Бауэром и Антонио Бандерасом.