60-летняя Шэрон Стоун показала соблазнительный снимок и рассказала о своих секретах красоты
Голливудская киноактриса Шэрон Стоун часто становится объектом восторга миллионов женщин по всему миру. 10 марта она отпраздновала 60-летие и снялась в сексуальном фотосете.
Об этом пишет Vogue.ua.
В интервью для издания The New York Times звезда примерила пикантный образ в белье и штанах и рассказала свои секреты красоты.
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Так, актриса поделилась, что ее утренний ритуал всегда начинается с прохладной воды и чистки зубов, а также с пользования средством для защиты от солнца.
Шэрон Стоун в пикантном фотосете
Также ей помогает поддерживать форму пилатес и массажи. А еще Стоун призналась, что любит мясо и шоколад, но от алкоголя и глютена она все же пытается отказываться.
Напомним, накануне дня рождения звезда опубликовала первое соблазнительное фото, а в прошлом месяце приняла участие в другом стильном фотосете и поделилась мыслями относительно сексуальных домогательств в Голливуде.