60-летняя Шэрон Стоун показала соблазнительный снимок и рассказала о своих секретах красоты

Голливудская киноактриса Шэрон Стоун часто становится объектом восторга миллионов женщин по всему миру. 10 марта она отпраздновала 60-летие и снялась в сексуальном фотосете.

Об этом пишет Vogue.ua.

В интервью для издания The New York Times звезда примерила пикантный образ в белье и штанах и рассказала свои секреты красоты.

Читайте также: 59-летняя Шэрон Стоун показала прекрасную фигуру в купальнике

Так, актриса поделилась, что ее утренний ритуал всегда начинается с прохладной воды и чистки зубов, а также с пользования средством для защиты от солнца.



Шэрон Стоун в пикантном фотосете

Также ей помогает поддерживать форму пилатес и массажи. А еще Стоун призналась, что любит мясо и шоколад, но от алкоголя и глютена она все же пытается отказываться.

Напомним, накануне дня рождения звезда опубликовала первое соблазнительное фото, а в прошлом месяце приняла участие в другом стильном фотосете и поделилась мыслями относительно сексуальных домогательств в Голливуде.