60-летняя Шэрон Стоун засветила стройные ноги на пикантном фото

Голливудская киноактриса Шэрон Стоун не только успевает сохранять романтические отношения с бойфрендом, но и поддерживать хорошую физическую форму. На очередном фото с отдыха она похвасталась стройной фигурой.

Как известно, Шэрон давно занимается йогой, из-за чего всегда выглядит уравновешеной и подтянутой в своих формах. Для нового фото в Instagram звезда погрузилась в бассейн в сплошном купальнике цвета бирюзы и похвасталась своими мускулистыми ногами и руками.

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Шэрон Стоун показала стройные формы

Пользователи оставили много восхитительных комментариев, которыми пытались подбодрить известную актрису: "О, эти длинные ноги", "Прекрасное фото", "Шикарная женщина" и много других. Для завершения образа звезда собрала волосы в хвост и закрепила их очками для плавания под водой. Автором снимка стала Кристин Крокос.

Стоит напомнить, что новые отношения стали для 60-летней Стоун еще одним поводом выглядеть красиво и эффектно. Так, актриса закрутила роман с 41-летним итальянским предпринимателем. Иностранные СМИ даже поговаривали, что пара планирует обручиться, однако недавно стало известно об их неожиданном расставании. Слухи подтвердил сам Боффа в одном из недавних интервью, однако, судя по новому фото, пара снова вместе и счастливо проводит время. Однако уже совсем скоро все отрицала новая фотография Шэрон, на которой влюбленные отдыхают вместе на яхте.