64-летняя мама Бейонсе ритмично станцевала под песню дочери: видео

64-летняя мать популярной певицы Бейонсе Тина Ноулз бодро станцевала под песню "The Carters" в исполнении ее дочери.

Тина Ноулз опубликовала видео на своей странице в Instagram.

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Мать Бейонсе отметила, что постановщиком танца стала ее 6-летняя внучка Блу Айви, с которой у них был баттл.

"Это мой танец с Блу ... Мы должны были составить оригинальное танцевальное движение. Она, конечно победила", – рассказала Тина.

Смотрите видео с мамой Бейонсе:

Допис, поширений Tina Knowles (@mstinalawson) 10 Лип 2018 р. о 6:06 PDT

Напомним, западные СМИ активно пишут о возможной беременности певицы четвертым ребенком – поклонники звезды сразу обратили внимание на ее округлившийся животик в модном ресторане LA Guerite в Каннах. Тогда Бейонсе выбрала объемное платье, которое скрывало ее фигуру.