64-летняя модель Кристи Бринкли похвасталась фигурой в купальнике: фото
Популярная в 90-х модель Кристи Бринкли не перестает восхищать поклонников своей красотой и молодостью. Так, Кристи продемонстрировала отличную форму во время отдыха на юге Франции.
Бринкли наслаждалась отпуском в компании 19-летней дочери Сейлор. Они веселились, загорали и плавали в Средиземном море.
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Мама и дочь остановились в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc, где недавно отдыхал бывший муж Дженнифер Энистон – американский актер Джастин Теру.
Для плавания Кристи выбрала сплошной белый купальник, а также добавила пару золотых подвесок. Сейлор надела яркий оранжевый купальник. К слову, девушка продемонстрировала акробатические умения, которые Бринкли сняла на видео.
Кристи Бринкли
Кристі Бринкли с дочерью Сейлор
Кто такая Кристи Бринкли?Популярная в 80-е и 90-е годы американская модель. Кристи также снялась в 5 фильмах и телесериалах.
А еще Бринкли является писательницей, певицей, иллюстратором, фотографом, модельером и активисткой.