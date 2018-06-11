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64-летняя модель Кристи Бринкли похвасталась фигурой в купальнике: фото

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Кристи Бринкли
Кристи Бринкли / Well+Good

Популярная в 90-х модель Кристи Бринкли не перестает восхищать поклонников своей красотой и молодостью. Так, Кристи продемонстрировала отличную форму во время отдыха на юге Франции.

Бринкли наслаждалась отпуском в компании 19-летней дочери Сейлор. Они веселились, загорали и плавали в Средиземном море.

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Мама и дочь остановились в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc, где недавно отдыхал бывший муж Дженнифер Энистон – американский актер Джастин Теру.

Для плавания Кристи выбрала сплошной белый купальник, а также добавила пару золотых подвесок. Сейлор надела яркий оранжевый купальник. К слову, девушка продемонстрировала акробатические умения, которые Бринкли сняла на видео.

Кристи Бринкли

Кристі Бринкли с дочерью Сейлор

 

Кто такая Кристи Бринкли?Популярная в 80-е и 90-е годы американская модель. Кристи также снялась в 5 фильмах и телесериалах.

А еще Бринкли является писательницей, певицей, иллюстратором, фотографом, модельером и активисткой.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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