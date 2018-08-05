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66-летний Дэвид Гассельгофф с молодой женой впервые посетил светское мероприятие: фото

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Дэвид Гассельгофф с женой
Дэвид Гассельгофф с женой / dailymail.co.uk

Недавно голливудский актер Дэвид Гассельгофф женился на 38-летней модели Хейли Робертс. Это была третья свадьба знаменитости. Впервые после свадьбы пара посетила светское мероприятие, чем привлекла внимание всех фотографов.

Дэвид Гассельгофф, который сыграл одну из главных ролей в популярном сериале "Спасатели Малибу", в третий раз женился. Влюбленные решили не разглашать даты и деталей церемонии. Известно лишь, что новоиспеченные супруги обменялись клятвами в Италии около месяца назад. Сама церемония была закрыта от общественности и СМИ, а свадьба состоялась в кругу самых близких друзей и родственников.

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Впервые после узаконивания отношений пара решила вместе посетить светское мероприятие, сообщает The Daily Mail. Супруги Гассельгоффы засветились на оригинальной выставке Asprey 2018, которая состоялась в Лондоне. Пара выглядела влюбленно и счастливо.

Очаровательная Хейли Робертс выбрала для светского мероприятия светлое платье с кружевом. Нежный образ она дополнила изящными украшениями и стильной прической. В то же время Дэвид Гассельгоф надел классический черный костюм с белой рубашкой.


Дэвид Гассельгофф с женой


Модель Хейли Робертс

Актер Дэвид Гассельгофф

Кроме новоиспеченных супругов, мероприятие посетили певец Usher и актер Эдриан Броуди.


Дэвид Гассельгофф с певцом Usher

Теги: Голливуд Кино LifeStyle
Источник: 24 Канал
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