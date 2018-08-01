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66-летний Дэвид Хассельхофф женился на молодой модели

73 Читати новину українською
Дэвид Хассельхофф женился
Дэвид Хассельхофф женился / EOnline

Актер Дэвид Хассельхофф третий раз женился. Его избранницей стала 38-летняя модель Хейли Робертс.

В 1990-х годах голливудский актер Дэвид Хассельхофф имел толпы поклонниц, ведь он был одним из "Спасателей Малибу". В 66 лет знаменитый актёр решил в третий раз пойти под венец. Его женой стала модель Хейли Робертс, которая на 28 лет моложе актера, сообщает EOnline.

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Звезды обменялись клятвами в итальянском регионе Апулия. Церемония прошла на живописном побережье в кругу самых близких родственников и друзей. На свадьбе Дэвида Хассельхоффа присутствовали и его дочери от второго брака – 28-летняя Тейлор и 25-летняя Хейли. По информации СМИ, новоиспеченная жена актера поддерживает прекрасные отношения с его детьми.

Я сказал своим дочерям, что собираюсь жениться, и они были очень рады. Для детей трудно воспринимать такое, никто не хочет, чтобы их родители расставались. Но мои дочери очень счастливы за меня и любят Хейли,
– признался в одном из интервью Дэвид Гассельгофф.

Пока что супруги не опубликовали фото с церемонии. Однако в СМИ предполагают, что это произойдет в ближайшее время.

Кто такой Дэвид Хассельхофф?
Секс-символ 1990-х. Актер снялся в популярных фильмах и сериалах, в частности "Спасатели Малибу", "Рыцарь дорог", "Анаконда 3: Сын", "Клик: С пультом по жизни", "Молодые и дерзкие" и др. Что касается личной жизни, то это третий брак для голливудского актера. С зажигательной моделью Хейли Робертс познакомился в 2011 году Дэвид Хассельхофф за кулисами шоу Britain's Got Talent. Девушка подошла к нему взять автограф, однако свою подпись харизматичный Хассельхофф обменял на номер телефона манекенщицы. С тех пор пара не расставалась, а после 7 лет совместной жизни узаконила свои отношения.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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