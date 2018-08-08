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68-летний актер Ричард Гир второй раз станет отцом

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Ричард Гир и Алехандра Сильва
Ричард Гир и Алехандра Сильва / Фото из открытых источников

Знаменитый голливудский актер Ричард Гир скоро станет отцом. Отмечается, что его 33-летняя жена Алехандра Сильва ждет первого их общего ребенка.

Об этом сообщает испанское издание ABC.

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Регистрация брака Ричарда Гира и Алехандры Сильвы прошла в Вашингтоне, 5 мая. Накануне Ричард заявил, что он "самый счастливый человек в мире".

Источник отмечает, что пока неизвестно, где пара хочет родить ребенка: в Испании, или США.

Заметим, что от предыдущего брака у Ричарда есть 18-летний сын, а у Алехандры – пятилетний Альберто.

Річард Гір і Алехандра Сільва

Алехандра Сильва и Ричард Гир ждут первого общего ребенка

Напомним о том, что впервые о серьезных отношения между американским актером Ричардом Гиром и Алехандры Сильвы заговорили зимой прошлого года. В декабре актер сделал Алеханде предложение, а впервые пара появилась вместе в феврале на красной дорожке.

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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