6 аксессуаров, которые сделают ваш летний образ стильным

Существует несколько простых способов обновить летний образ без лишних затрат – просто добавьте в гардероб новые сезонные аксессуары.

Портал Who What Wear выбрал главные аксессуары лета 2018 на примере известных модных блоггеров.

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Посмотрите на 6 аксессуаров, которые актуальны в этом сезоне.

Тонкие солнечные очки

Если вы еще не купили ультратонкие очки, то сейчас лучшая возможность.

Допис, поширений Gang of Earlybirds (@gang_of_earlybirds) 6 Чер 2018 р. о 9:47 PDT

Большая шляпа

Соломенные шляпы с огромными полями сейчас на пике популярности.

Допис, поширений Hanna Stefansson (@hannastefansson) 2 Тра 2018 р. о 1:41 PDT

Золотые украшения

Выигрышным вариантом будет комбинация нескольких кулонов на тонких цепочках разной длины.

Допис, поширений Lucy Williams | Fashion Me Now (@lucywilliams02) 15 Кві 2018 р. о 1:29 PDT

Босоножки с ремешками

В этом сезоне модные сандалии с ремешками на среднем кольце и в стиле 90-х годов.

Допис, поширений B E T T I N A L O O N E Y (@bettinalooney) 5 Тра 2018 р. о 4:02 PDT

Плетёная сумка

Плетёная сумка нейтрального цвета – отличный вариант на лето. Выберите между круглой, квадратной или в форме бочки.

Допис, поширений Laura Jackson (@iamlaurajackson) 18 Бер 2018 р. о 8:20 PDT

Шлепанцы

Хотя мода изменчива, но кожаные шлепанцы всегда останутся одним из главных элементов в любом летнем гардеробе.