6 аксессуаров, которые сделают ваш летний образ стильным
Существует несколько простых способов обновить летний образ без лишних затрат – просто добавьте в гардероб новые сезонные аксессуары.
Портал Who What Wear выбрал главные аксессуары лета 2018 на примере известных модных блоггеров.
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Посмотрите на 6 аксессуаров, которые актуальны в этом сезоне.
Тонкие солнечные очки
Если вы еще не купили ультратонкие очки, то сейчас лучшая возможность.
Большая шляпа
Соломенные шляпы с огромными полями сейчас на пике популярности.
Золотые украшения
Выигрышным вариантом будет комбинация нескольких кулонов на тонких цепочках разной длины.
Босоножки с ремешками
В этом сезоне модные сандалии с ремешками на среднем кольце и в стиле 90-х годов.
Плетёная сумка
Плетёная сумка нейтрального цвета – отличный вариант на лето. Выберите между круглой, квадратной или в форме бочки.
Шлепанцы
Хотя мода изменчива, но кожаные шлепанцы всегда останутся одним из главных элементов в любом летнем гардеробе.