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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

6 аксессуаров, которые сделают ваш летний образ стильным

91 Читати новину українською
Блогер @livpurvis
Блогер @livpurvis / Фото из Іnstagram

Существует несколько простых способов обновить летний образ без лишних затрат – просто добавьте в гардероб новые сезонные аксессуары.

Портал Who What Wear выбрал главные аксессуары лета 2018 на примере известных модных блоггеров.

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Посмотрите на 6 аксессуаров, которые актуальны в этом сезоне.

Тонкие солнечные очки

Если вы еще не купили ультратонкие очки, то сейчас лучшая возможность.

 

Большая шляпа

Соломенные шляпы с огромными полями сейчас на пике популярности.

 

Золотые украшения

Выигрышным вариантом будет комбинация нескольких кулонов на тонких цепочках разной длины.

 

Босоножки с ремешками

В этом сезоне модные сандалии с ремешками на среднем кольце и в стиле 90-х годов.

 

Плетёная сумка

Плетёная сумка нейтрального цвета – отличный вариант на лето. Выберите между круглой, квадратной или в форме бочки.

 

Шлепанцы

Хотя мода изменчива, но кожаные шлепанцы всегда останутся одним из главных элементов в любом летнем гардеробе.

 

Допис, поширений Olivia (@livpurvis)

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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