6 августа стартует чемпионат Европы по легкой атлетике: расписание соревнований
6 августа в Берлине стартует чемпионат Европы по легкой атлетике, который отныне является частью нового объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Первая часть (соревнования по водным видам, велоспорту, спортивной гимнастике, гольфу, гребле и триатлону) началась ранее в шотландском Глазго.
Читайте также: Стала известна заявка сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике в Германии
Первые медали будут разыграны только 7 августа, а 6 августа пройдут квалификационные старты в рамках вечерней сессии.
Вашему вниманию полное расписание чемпионата Европы-2018 по легкой атлетике
7 августа
Мужчины. Ходьба. 50 км
Женщины. Ходьба. 50 км
Мужчины. Метание молота
Мужчины. 10 000 м
Мужчины. Толкание ядра
Женщины. 100 м
Мужчины. 100 м
8 августа
Мужчины. Прыжки в длину
Женщины. Толкание ядра
Мужчины. Бросание диска
Женщины. 10 000 м
Мужчины. Десятиборье
9 августа
Женщины. Прыжки с шестом
Мужчины. 400 м с барьерами
Мужчины. Метание копья
Мужчины. 200 м
Мужчины. 3000 м стипль-чез
Женщины. 100 м с барьерами
10 августа
Женщины. Прыжки в высоту
Женщины. Тройной прыжок
Женщины. Метание копья
Женщины. 400 м с барьерами
Мужчины. 400 г
Женщины. 800 м
Мужчины. 110 м с барьерами
Мужчины. 1500 м
11 августа
Мужчины. Прыжки в высоту
Женщины. Прыжки в длину
Женщины. 400 г
Женщины. Бросание диска
Мужчины. 800 м
Женщины. 200 м
Мужчины. 5000 м
Мужчины. Эстафета 4х400 м
Женщины. Эстафета 4х400 м
12 августа
Мужчины. Прыжки с шестом
Женщины. Метание молота
Мужчины. Тройной прыжок
Женщины. 3000 м стипль-чез
Женщины. 1500 м
Женщины. 5000 м
Женщины. Эстафета 4х100 м
Мужчины. Эстафета 4х100 м
Отметим, что турнир пройдет с 6-го по 12 августа. Всего Украина отправит на чемпионат Европы 88 спортсменов.
Больше новостей из мира спорта читайте в разделе Спорт24