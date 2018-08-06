6 августа стартует чемпионат Европы по легкой атлетике: расписание соревнований

6 августа в Берлине стартует чемпионат Европы по легкой атлетике, который отныне является частью нового объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Первая часть (соревнования по водным видам, велоспорту, спортивной гимнастике, гольфу, гребле и триатлону) началась ранее в шотландском Глазго.

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Первые медали будут разыграны только 7 августа, а 6 августа пройдут квалификационные старты в рамках вечерней сессии.

Вашему вниманию полное расписание чемпионата Европы-2018 по легкой атлетике

7 августа

Мужчины. Ходьба. 50 км

Женщины. Ходьба. 50 км

Мужчины. Метание молота

Мужчины. 10 000 м

Мужчины. Толкание ядра

Женщины. 100 м

Мужчины. 100 м

8 августа

Мужчины. Прыжки в длину

Женщины. Толкание ядра

Мужчины. Бросание диска

Женщины. 10 000 м

Мужчины. Десятиборье

9 августа

Женщины. Прыжки с шестом

Мужчины. 400 м с барьерами

Мужчины. Метание копья

Мужчины. 200 м

Мужчины. 3000 м стипль-чез

Женщины. 100 м с барьерами

10 августа

Женщины. Прыжки в высоту

Женщины. Тройной прыжок

Женщины. Метание копья

Женщины. 400 м с барьерами

Мужчины. 400 г

Женщины. 800 м

Мужчины. 110 м с барьерами

Мужчины. 1500 м

11 августа

Мужчины. Прыжки в высоту

Женщины. Прыжки в длину

Женщины. 400 г

Женщины. Бросание диска

Мужчины. 800 м

Женщины. 200 м

Мужчины. 5000 м

Мужчины. Эстафета 4х400 м

Женщины. Эстафета 4х400 м

12 августа

Мужчины. Прыжки с шестом

Женщины. Метание молота

Мужчины. Тройной прыжок

Женщины. 3000 м стипль-чез

Женщины. 1500 м

Женщины. 5000 м

Женщины. Эстафета 4х100 м

Мужчины. Эстафета 4х100 м

Отметим, что турнир пройдет с 6-го по 12 августа. Всего Украина отправит на чемпионат Европы 88 спортсменов.

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