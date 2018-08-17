6 болезней тела и мозга, которые нужно лечить одновременно

Некоторые заболевания тела и мозга нужно лечить параллельно, поскольку процесс выздоровления может затянуться.

Если человек, к примеру, обращается к врачу с симптомами депрессии, то ему нужно сдать основные анализы крови, пишет Cosmo.

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1. Сердечная недостаточность и паническое расстройство

Паническая атака характеризуется такими симптомами, как выброс адреналина и кортизола в кровь, что негативно влияет на работу сердца. Исследование показывает, что паническая атака повышает вероятность проблем с сердцем на 47%.

Паническое расстройство

2. Сердечная недостаточность и депрессия

Как и в первом случае, у людей с депрессией риск проблем с сердцем увеличивается на 30%. Из-за негативного воздействия на кровь депрессия может вызвать образование тромбов.

3. Мигрень и тревожность + депрессия

Люди с мигренью в два раза чаще страдают от тревожного расстройства, чем те, у кого его нет. Все потому, что постоянные выбросы адреналина способствуют развитию тревожности и депрессии. После гормональной бури начинается сильная мигрень.

4. Псориаз и депрессия

Эти две болезни связаны с высоким уровнем цитокинов – белков, которые могут быть причиной различных воспалений. К тому же, женщины с сильной депрессией, вдвое чаще страдают от проблем с кожей.



Депрессия

5. Диабет и шизофрения

У людей, страдающих шизофренией, вдвое чаще развивается диабет. Это связывают с генетикой, повышенным уровнем кортизола и лишним весом. К тому же, препараты от шизофрении приводят к увеличению веса и выработке инсулина.

6. Аллергия и депрессия

Проявления депрессии возникают у 72% из тех, кто страдает сильными приступами аллергии. Это считается реакцией организма на воспаление.

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