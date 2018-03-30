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6 дешевых смартфонов, которые поддерживают 4G

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Смартфоны, поддерживающие 4G
Смартфоны, поддерживающие 4G / Фото из открытых источников

30 марта два украинских оператора Vodafone и lifecell заявили о запуске сети 4G в Украине. Журналисты подобрали 6 смартфонов, которые поддерживают новый стандарт мобильного интернета, которые можно купить до 3 тысяч гривен.

Подборку подготовило издание Tehnot.com.

Так, в Украине будут использовать LTE-диапазон 1800 и 2600 МГц.

Читайте также: 4G в Украине: когда заработает и как подключить

30 марта Vodafone и lifecell запустили 4G именно в диапазоне 2600 МГц, бюджетные телефоны будут работать с новой сетью – об этом ниже.

Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi 4A

Это самый мощный бюджетный смартфон, а стоит 2799 гривен. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 425, имеет 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 16 ГБ. В Xiaomi Redmi 4A 5-дюймовый экран с разрешением 1280х720 пикселей. Емкость аккумулятора составляет 3120 мач.

Neffos X1 Lite

Neffos X1 Lite

Neffos X1 Lite

Цена смартфона от TP-Link колеблется около 3 тысяч гривен. Он содержит процессор MediaTek МТ6750 с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной. Экран смартфона имеет диагональ 5 дюймов и разрешение 1280х720 пикселей. Аккумулятор в Neffos X1 Lite емкостью 2550 мач.

Nokia 2

Meizu M5c

Nokia 2

Смартфон стоит 2999 гривен. За эти деньги покупатель получает процессор Qualcomm Snapdragon 212, один ГБ оперативной памяти и накопитель на 8 ГБ. Смартфон имеет встроенный аккумулятор на 4100 мач, который способен питать компоненты и 5-дюймовый экран (1280х720 пикселей) несколько дней без подзарядки.

Meizu M5c

Meizu M5c

Meizu M5c

В Украинке этот смартфон стоит 2700 гривен. Устройство оснащено процессором MediaTek MT6737, содержит 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ. Экран – 5 дюймов. Емкость аккумулятора – 3000 мач.

Samsung Galaxy J3 2016

Samsung Galaxy J3 2016

Samsung Galaxy J3 2016

Этот смартфон Samsung стоит от 2999 гривен. Он имеет процессор Spreadtrum SC8830, 1,5 ГБ оперативной памяти и накопитель на 8 ГБ. Также Samsung Galaxy J3 2016 имеет съемный аккумулятор на 2600 мач.

Neffos Y5s

Neffos Y5s

Neffos Y5s

Еще один смартфон от компании TP-Link за 2699 гривен. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 212, имеет 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ хранилища данных, а также экран на 5 дюймов с разрешением 1280×720 пикселей.

Теги: Техно Интернет 4G
Источник: 24 Канал
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