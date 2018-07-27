Друзья и родственники начинают волноваться за здоровье пары, которая поженилась и более года не имеет детей. Но в этом случае нужно быть тактичным, чтобы не обидеть чувства пары.

Портал "Наша Мама" составил список фраз, которые не стоит говорить женатым парам без детей.

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"Не надо было делать аборт в 18"

Не стоит упрекать женщину в том, что она сделала аборт, поскольку это ее решение. Тем более, распространенное мнение о том, что аборт вызывает бесплодие – ложное. Если женщина здорова, то аборт при первой беременности или других не лишает пару возможности иметь детей.

"У нас тоже получилось не сразу, только через полгода смогли"

Если пара не может зачать ребенка в течение 6 месяцев, то не стоит волноваться. Медики ставят диагноз бесплодие через год попыток.

6 фраз, которые не стоит говорить бездетным парам

"Вы, наверное, мало занимаетесь сексом"

Это неправда, чем больше люди занимаются сексом, тем меньше шансы забеременеть. Дело в том, что для зачатия необходимы активные сперматозоиды, а мужской организм не успевает их выработать.

"Это все твои противозачаточные таблетки!"

Противозачаточные таблетки не только не вызывают бесплодие, но и могут его лечить.

"Ничего страшного, сделаете ЭКО"

Не стоит успокаивать пару этой процедурой. Все из-за высокой цены и специфики ЭКО. К тому же, зачать ребенка получается не всегда сразу.

6 фраз, которые не стоит говорить бездетным парам

"А вы вообще хотите детей?"

Это самый бестактный вопрос для бездетных пар. Такие вопросы просто убивают людей, которые несколько лет делают попытки забеременеть, проходят процедуры.

К слову, ученые установили, что у современных женщин чаще возникают проблемы с психикой по сравнению с предыдущим поколением.

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