6 фраз родителей, которые превратят ребенка в неудачника

Дети очень близко и прямолинейно воспринимают фразы родителей, а некоторые из них из них откладываются в памяти навсегда.

Далеко не всегда эти фразы свидетельствуют о положительных чертах ребенка, пишет портал "Наша мама".

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"В твоем возрасте я уже умел это делать"

Таким образом вы кичитесь своими успехами и унижаете ребенка. Избегайте этой фразы, не превращайте это в соперничество, лучше поделитесь опытом.

Делитесь опытом с ребенком

"Ты должен быть счастливым" и + "от того, что у тебя есть брат", или "от того, что мы идем покупать тебе штанишки"

Родители хотят, чтобы ребенок был счастливым, но не всегда он себя так чувствует. Лучше поговорите и расспросите почему у него те или иные эмоции и поддержите его.

"Не бери игрушку в садик, а то потеряешь"

Так вы убеждаете ребенка, что она 100% потеряет игрушку, то есть потерпит неудачу. Поэтому попробуйте узнать мнение ребенка, возможно её стоит оставить дома, так как он, возможно, ее потеряет.

"Ты что, глухой?"

Такой фразой вы разрушаете отношения с ребенком. Малыш может замкнуться в себе и не показывать, что таит обиду на родителей.



Не ругайте ребенка, если он не услышал вашу просьбу

"У тебя нет к этому способностей"

Этим предложением вы сделаете только хуже. Ребенок будет думать, что родители в него не верят. Таким образом, у малыша падает самооценка и пропадает желание добиваться успеха, возникает чувство неполноценности.

"Как же ты мне надоел"

Да, возможно ребенок поставил сотню вопросов, а вы пришли уставшие с работы. Но вместо этого просто объясните, что сейчас не лучшее время/вы устали /имеете кучу дел.

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