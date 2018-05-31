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6 функций тела, которые человек не может контролировать

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Человек не может контролировать выпадение волос
Человек не может контролировать выпадение волос / abcnews.go.com

Ученые убеждают, что многие биологические функции могут возникать просто так, такие вещи человек не может контролировать.

Выпадение волос может зависеть от многих факторов, однако этот процесс невозможно контролировать, пишет  Reader’s digest. Иногда такой процесс связан с генетикой, а также густота, толщина и предельная длина, до которой они вырастают.

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У правшей ногти растут быстрее на правой руке, у левшей наоборот – на левой. Они за месяц вырастают приблизительно на 2,5 миллиметра.

Независимо от желания человека, организм человека вырабатывает жир для поддержания здоровья кожи, ее защиты от загрязнений и других вредных факторов окружающей среды.

Человек не может контролировать "гусиную кожу", образование слюны, зевоту, а также размножение бактерий внутри организма и на поверхности тела.

Более 90% людей сталкиваются с навязчивыми мыслями. У некоторых людей этот процесс трансформируется в психическое заболевание.

Ученые не могут объяснить, почему появляются сны. Соответственно, этот процесс тоже остается неконтролируемым.

К слову, австралийские ученые провели исследование, в результате которого узнали, как лучше запоминать сны.

 

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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