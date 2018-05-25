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6 инфекций, которые можно подхватить в парикмахерской

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Какие инфекции можно подцепить в парикмахерской
Какие инфекции можно подцепить в парикмахерской / edenstreetspa.com

Сегодня салоны красоты и парикмахерские предоставляют много услуг, которые должны быть не только высокого качества, но и безопасными для здоровья.

Парикмахерская может скрывать опасные инфекции, которые человек может подцепить, придя подстричь волосы, пишет Ukrhealth.

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Человек может подцепить фолликулит – воспаление волосяного фолликула, он вызывается бактериями стафилококка, которые передаются через плохо продезинфицированные инструменты парикмахера.

Если мастер не бросает гребень или другие принадлежности в раствор, то существует вероятность заразиться стафилококковым фолликулитом. Он развивается в области бороды или попадает на кожу головы. Среди симптомов – появление красных шишек и гнойных прыщей, которые сопровождаются зудом.

Плохо обработанные гребни могут переносить стригущий лишай – грибковую инфекцию кожи головы, которая выглядит как красное чешуйчатое пятно. Тяжелое течение заболевания может привести к образованию рубцов и выпадению волос.

Во время визита также можно заразиться бактериальной инфекцией – импетиго. Ее возбудителями являются стафилококки или бактерии. Она может возникнуть из-за контакта кожи с кожей, одеждой или полотенцем зараженного человека.

Заразиться вшами можно через гребень, который контактировал с человеком, имеющим вшей. Кроме головы, они могут завестись на бороде. Основным симптомом является зуд.

У человека после визита парикмахерской или салона красоты может возникнуть столбняк. Это может случиться из-за ранения ржавыми парикмахерскими ножницами.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, чтобы уберечься от пищевых устойчивых к антибиотикам инфекций, нужно соблюдать несколько правил.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Инфекция
Источник: 24 Канал
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