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7-летняя дочь Виктории Бекхэм обула босоножки на каблуках: фотофакт

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Виктория Бекхэм с детьми
Виктория Бекхэм с детьми / Фото из соцсетей

Виктория Бекхэм позволила своей 7-летней дочери обуть босоножки на каблуках. Звезда показала фото, где видно необычную обувь маленькой Харпер. Этот факт вызвал оживленное обсуждение в сети.

Единственная дочь четы Виктории и Дэвида Бекхэм очаровывает весь мир. Кадры с 7-летней Харпер всегда вызывали у поклонников семьи улыбку, ведь девочка очень хрупкая и очаровательная.

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Но в свои юные годы ребенок уже носит каблуки. Это заметили пользователи сети, которые тщательно изучили опубликованное фото Виктории Бекхэм. Фотографию сделали на праздновании дня рождения жены известного повара Гордона Рамзи. На снимке видно, что 6-летняя Харпер обута в босоножки на каблуках.

 

В сети сразу же взялись комментировать гардероб 6-летней девочки. Мнение людей разделилось: одни ревностно осуждали звездных родителей за то, что позволяют ребенку настолько быстро взрослеть, другие же встали на защиту Виктории и Дэвида Бекхэм. Стоит отметить, что большинство засыпали звезд комплиментами и похвалили супругов за прекрасное воспитание потомков.

Харпер – красавица. Не вижу ничего плохого в том, что она иногда надевает туфли на какое-то важное событие. Если ей удобно и она счастлива, то это замечательно. Такие детали не должны никого беспокоить,
– написала одна из комментаторов.

Кроме этого, поклонники Виктории Бекхэм добавили, что Харпер имеет с кого брать пример. Ее звездная мама крайне редко выходит из дома не на каблуках.

 

Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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