6 неизвестных фактов из жизни Меган Маркл

Автор биографии принцессы Дианы – "Диана. Правдивая история" Эндрю Мортон анонсировал новую книгу, которая будет посвящена невесте принца Гарри – актрисе Меган Маркл.

Будущее произведение Мортона получил название "Меган: Голливудская принцесса". Книга поступит в продажу с 19 апреля, ровно за месяц до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, пишет Us Weekly.

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Во время презентации книги автор рассказал, что для ее написания собрал истории и комментарии близких и друзей Меган. Отрывки из книги о жизни будущей жены принца Гарри уже опубликовали западные СМИ.

6 ранее неизвестных фактов из жизни Меган Маркл

В детстве Меган Маркл восхищалась принцессой Дианой

По словам Эндрю Мортона, после гибели матери своего будущего жениха принца Гарри принцессы Дианы Маркл была потрясена и расстроена.

Когда Меган и ее друзья наблюдали за похоронами Дианы, принцессы Уэльской, в начале сентября 1997 года, по их лицам текли слезы. Особенно в тот момент, когда камеры приближались к королевскому гробу,

– говорится в книге биографа.

Как рассказали друзья семьи Меган, девочка была восхищена не только стилем Дианы, но и ее добрым сердцем, ее гуманитарными миссиями. Леди Ди была для Меган образцом для подражания.

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Маркл имела типичные подростковые проблемы

Меган выросла в Лос-Анджелесе, пережила развод родителей и переехала учиться в Чикаго. Там она поступила в университет Нортвестерн, где была студенткой с броским макияжем, яркими волосами и пристрастием к выпивке и вредной еде. Из-за вечерних походов в Burger King Меган Маркл набрала лишний вес.

Меган Маркл избегала встречи с Дональдом Трампом

До карьеры в кино в 2006 году у Меган был опыт работы на телевизионном шоу Deal or No Deal. Там в числе других девушек она появлялась на сцене с портфелем, в котором была определенная денежная сумма – выигрыш героя программы. "Briefcase girls" (девушки с портфелем) носили мини-платья и туфли на высоких каблуках.

Одним из гостей шоу был будущий президент США бизнесмен Дональд Трамп. После съемок он раздал моделям свои визитки и пригласил сыграть с ним в гольф на его кортах. Одна из моделей вспоминает, что "Это было жутко, но некоторые девушки, представляя его деньги и власть, взяли визитки. Но Меган была одной из тех, кто его избегал".

Первый брак Меган закончился внезапно

Первый муж Меган – кинопродюсер Тревор Энгельсон. Их свадьба состоялась на Ямайке, но через два года отношений на расстоянии Меган и Тревор расстались (актриса была на съемках в Торонто, а Тревор остался в Лос-Анджелесе).

"Их брак распался так внезапно. В годовщину их свадьбы Меган просто отправила Тревору кольцо с помолвки и обручальное кольцо заказным письмом. Даже сейчас, через пять лет, Энгельсон зол на свою экс-супругу", – говорится в книге.

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Любовь с первого взгляда

Принц Гарри и Меган Маркл впервые познакомились во время свидания вслепую 1 июля 2016 года. Они сказали друг другу "Привет", а встреча для обоих оказалась "пьянкой". Через несколько дней после свидания Меган опубликовала на своей странице в Instagram фото двух конфет в форме сердец с надписью "Kiss Me" ("Поцелуй меня"). А еще через месяц Маркл отправилась вместе с Гарри в сафари-тур в Ботсвану. Они частично рассказали об этом в интервью.

Меган Маркл репетировала чаепитие перед встречей с королевой Елизаветой II

За несколько месяцев до первой встречи с бабушкой Гарри, королевой Елизаветой II, осенью 2017 года Меган заглянула в ресторан Rose Tree в Калифорнии, где изучила все тонкости традиционного для британцев послеобеденного чаепития.

В результате встреча Маркл с королевой прошла хорошо, а Гарри добавил, что его невеста сумела очаровать даже любимых корги королевы.