6 необычных симптомов дефицита железа

Железо является одним из важнейших элементов в организма, поскольку оно помогает белкам транспортировать кислород по организму.

Уровень железа нужно контролировать при беременности, детям, женщинам с обильными менструациями, вегетарианцам и донорам крови, пишет Prevention.

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Основными симптомами дефицита этого элемента является бледная кожа, поверхностное дыхание и усталость.



При дефиците железа человеку хочется есть то, что нельзя – земля, бумага, стиральный порошок. Когда болезнь запущена, то это превращается в болезнь pиca.



О недостатке железа свидетельствует беспокойность ног. То есть тогда, когда человек сидит на стуле и чувствует необходимость двигать ногами.



Губы становятся сухими и постоянно трескаются. При этом человеку сложно улыбаться. При дефиците железа у человека постоянно ломаются ногти и вогнутые кутикулы.

У человека болит язык, появляется ощущение, будто он не помещается во рту. В полости рта ощущается сухость.



Если у человека дефицит железа, то ему хочется есть лед. Лед хотят есть те, у кого болит язык.

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