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6 необычных симптомов дефицита железа

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6 симптомов дефицита железа
6 симптомов дефицита железа / pinterest.co.uk

Железо является одним из важнейших элементов в организма, поскольку оно помогает белкам транспортировать кислород по организму.

Уровень железа нужно контролировать при беременности, детям, женщинам с обильными менструациями, вегетарианцам и донорам крови, пишет Prevention.

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Основными симптомами дефицита этого элемента является бледная кожа, поверхностное дыхание и усталость.

При дефиците железа человеку хочется есть то, что нельзя – земля, бумага, стиральный порошок. Когда болезнь запущена, то это превращается в болезнь pиca.

О недостатке железа свидетельствует беспокойность ног. То есть тогда, когда человек сидит на стуле и чувствует необходимость двигать ногами.

Губы становятся сухими и постоянно трескаются. При этом человеку сложно улыбаться. При дефиците железа у человека постоянно ломаются ногти и вогнутые кутикулы.

У человека болит язык, появляется ощущение, будто он не помещается во рту. В полости рта ощущается сухость.

Если у человека дефицит железа, то ему хочется есть лед. Лед хотят есть те, у кого болит язык.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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