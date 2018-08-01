6 неочевидных признаков повышенного давления

Гипертензию называют "тихим убийцей", ведь она является причиной многих опасных болезней сердечно-сосудистой системы. Чтобы вовремя распознать ее, стоит знать о "скрытых" симптомах.

Как известно, артериальная гипертензия — это хроническое заболевание, при котором имеется стойкое повышение артериального давления в сосудах большого круга кровообращения. Это заставляет сердце работать с большей нагрузкой, передает Соѕмо.

И есть такие симптомы, на которые вы можете не обращать внимания, поэтому стоит о них знать.

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1. Если ваши родственники страдают гипертензией, следует быть осмотрительным и следить за состоянием здоровья, ведь вы в группе риска.

2. Если измерение давления поднимается до отметки 130/80 – обращайтесь к врачу. Ведь нормальный показатель кровяного давления у человека колеблется от 120 до 129 в верхней границы и 80 – в нижней.

3. Если вас часто мучает головная боль и головокружение – это типичные симптомы повышенного давления.

4. Если визиты в туалет происходят редко – это может свидетельствовать о гипертензии, которая часто возникает параллельно с диабетом или заболеваниями почек. Поэтому это может вызвать вздутие живота и уменьшение частоты мочеиспусканий.

5. Если ухудшилось зрение – это может свидетельствовать о том, что кровеносные сосуды в глазах разбухают, вызывая изменения остроты зрения.

6. Если вы теряете равновесие – это может свидетельствовать о риске инсульта, стоит обратиться в медицинское учреждение.

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