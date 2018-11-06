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      6 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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      Что нельзя и можно делать 6 ноября
      Что нельзя и можно делать 6 ноября / unsplash.com

      6 ноября 2018 года чествуют праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость". На иконе изображена Дева Мария в окружении больных и скорбящих людей, а также ангелов, которые делают щедрые и добрые дела. Именно с этих дней начинались зимние девичьи посиделки. Девушки начинали заниматься рукоделием, пели песни и разговаривали о будущем.

      Как правило, в этот день было принято молиться иконе Скорбящей Божьей Матери и просить ее избавить от скорби и болезней. Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" прославилась чудотворением в 1688 году. Пресвятая Богородица исцелила неизлечимо больного человека. Ей надо молиться в минуты отчаяния, в самое тяжелое время и она обязательно поможет.

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      Именины 6 ноября празднуют: Алексей, Иван, Лаврентий, Николай, Петр.

      Народные приметы на 6 ноября

      – Упасть в яму 6 ноября – на долгую и счастливую жизнь.

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      – Если по дороге домой увидите позади себя белую собаку – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.

      – Если вороны устроили в небе хороводы – к снегопаду.

      – Ворона каркает – к метели.

      Что можно делать 6 ноября

      1. Купить или продать в этот день дом или квартиру – к удачному результату сделки. Говорят, что именно этот день приносит большой успех.

      2. Говорят, если вывести 6 ноября тараканов из дома – они надолго покинут ваш дом.

      Что нельзя делать 6 ноября

      1. В этот день следует быть очень осторожным с посудой. Случайно разбить тарелку – к чьей-то смерти в течение года.

      2. Если разбить зеркало – к большой беде. Поэтому в этот день стоит изрядно следить за тем, чтобы ничего не выпало из рук.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
      Источник: 24 канал
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