6 основных признаков болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера возникает из-за распада клеток мозга и уменьшение его массы. Своевременное диагностирование болезни не может ее вылечить, но позволит замедлить дегенеративные процессы.

Врачи назвали основные симптомы болезни Альцгеймера, пишет Ukrhealth.

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1. Расстройства кратковременной памяти

Люди, страдающие этой болезнью, могут забыть то, что сказали несколько секунд назад. Они могут повторять один и тот же вопрос несколько раз.

Болезнь Альцгеймера: признаки

2. Перепады настроения

Сначала они могут раздражаться, потом смеяться и плакать. Этим синдром очень сильно меняет личность человека.

3. Потеря ощущения пространства и времени

Люди с болезнью Альцгеймера могут легко потеряться в знакомом месте и не помнить конкретные места и даже времени года.

4. Трудности с сосредоточением, подсчетам и высказываниями

Такие люди не могут сосредоточиться на выполнении конкретной задачи. Они не способны составить план действий на день и четко его придерживаться.

Болезнь Альцгеймера проявляется в трудностях с сосредоточением

5. Потери способность выполнять ежедневные обязанности и обычные дела

Больным с Альцгеймером трудно выполнять даже повседневные задачи, которые у здоровых людей отточены до автоматизации.

6. Неспособность различать предметы и объекты

Ухудшение зрения – один из основных симптомов болезни Альцгеймера. Им трудно измерить расстояние или различать цвета.

Ухудшение зрения

К слову, врач-невролог Алексей Сиделковский назвал условия, которые смогут снизить риск возникновения болезни Альцгеймера или замедлить ее.

Что такое болезнь Альцгеймера?

Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он ​​нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи.

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