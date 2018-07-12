6 побочных эффектов от слишком строгих диет

Те, кто мечтают легко сбросить лишние килограммы, принимают радикальные решения относительно своего рациона, из-за которых страдает весь организм.

Очень строгая диета может нарушить метаболизм, пишет Cosmo.

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В таких случаях организм находится в состоянии стресса, а как известно, это замедляет обмен веществ. При таких условиях вес быстро возвращается.



Если человек употребляет меньше нужных витаминов и минералов, то у него начинает хуже работать иммунная система. Не стоит отказываться от витаминов А, D, Е и К.



Из-за выведения воды во время диеты начинается снижение веса. Такое состояние опасно тем, что у человека возникает головная боль. При слишком строгой диете могут начаться проблемы с сердцем из-за снижения давления и уровня холестерина.

У человека могут возникнуть проблемы с ногтями и волосами. Это может случиться из-за дефицита питательных веществ. Если пища не дает достаточно энергии, то человек может чувствовать себя усталым и слабым. На этом фоне может появиться депрессия.

К слову, американские биологи провели пилотное исследование эффективности популярной диеты 16:8, также известной как периодическое голодание.

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