6 популярных продуктов, которые могут вызвать рак

Исследования свидетельствуют о том, что есть два основных фактора, которые повышают онкологический риск – это пассивный образ жизни и плохое питание. Ученые назвали 6 опасных продуктов, которые содержат канцерогены.

Об этом сообщает "Женский Мир".

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Кроме отказа от вредных привычек, чтобы снизить риск вам следует следить за своим весом, регулярно заниматься физкультурой и придерживаться здорового питания с акцентом на растительные продукты.

1. Сахар и искусственные подсластители

Рафинированный сахар не только повышает уровень инсулина, но и является питательной средой для раковых клеток. Это еще в 1931 году выяснил немецкий нобелевский лауреат по медицине Отто Варбург. Он впервые открыл, что опухоли питаются сахаром. Для роста и распространения онкоклеткам нужны подсластители с высоким содержанием фруктозы, так как они быстро метаболизируются.



Сахаром питаются раковые клетки

2. Искусственно выращенная рыба

Коммерческое рыбоводство, основанное на разведении большого количества рыбы (например, лосося) выращивается в очень тесных условиях. В такой тесноте очень высокий риск бактериальных, вирусных и паразитарных эпидемий, поэтому рыбу обрабатывают антибиотиками, пестицидами и другими канцерогенами. Кроме того, фермерский лосось содержит гораздо меньше омега-3.



Искусственно выращенная рыба может навредить вашему организму

3. Переработанное мясо

Бекон, сосиски, колбасы повышают риск рака поджелудочной железы на 67%. Переработанное мясо содержит много химикатов и консервантов, в том числе нитраты, улучшающие вкус, но известные своей канцерогенностью. Особенно вредно копченое мясо, потому что оно впитывает в себя смолы.

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4. Картофельные чипсы

Эта популярная пища жарится в гидрогенизированном растительном масле, а затем обильно солится. По данным исследования, лишь 30 грамм чипсов в день приводят к увеличению 1 кг веса в год. Кроме того, чипсы содержат транс-жиры, которые повышают уровень холестерина. А высокотемпературное обжаривание приводит к образованию акриламида – канцерогена, который содержится в сигаретах.

Картофельные чипсы содержат канцерогены

5. Попкорн из микроволновки

Попкорн из микроволновки – удобная и относительно здоровая еда, но пакет, в котором он готовится, содержит перфтороктановую кислоту. Этот токсин существенно повышает риск рака груди, почек, толстой кишки, мочевого пузыря, простаты, легких, щитовидной железы и крови.

6. Маринованные и копченые продукты

Обычно такие продукты содержат консерванты типа нитратов, которые продлевают их срок годности. Со временем эти добавки накапливаются в организме человека. В конце концов они приводят к разрушениям на клеточном уровне и могут вызвать рак.

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