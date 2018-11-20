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      6 популярных продуктов, которые могут вызвать рак

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      6 продуктов, которые могут вызвать рак
      6 продуктов, которые могут вызвать рак / likar.info

      Исследования свидетельствуют о том, что есть два основных фактора, которые повышают онкологический риск – это пассивный образ жизни и плохое питание. Ученые назвали 6 опасных продуктов, которые содержат канцерогены.

      Об этом сообщает "Женский Мир".

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      Кроме отказа от вредных привычек, чтобы снизить риск вам следует следить за своим весом, регулярно заниматься физкультурой и придерживаться здорового питания с акцентом на растительные продукты.

      1. Сахар и искусственные подсластители

      Рафинированный сахар не только повышает уровень инсулина, но и является питательной средой для раковых клеток. Это еще в 1931 году выяснил немецкий нобелевский лауреат по медицине Отто Варбург. Он впервые открыл, что опухоли питаются сахаром. Для роста и распространения онкоклеткам нужны подсластители с высоким содержанием фруктозы, так как они быстро метаболизируются.

      Шкода цукру
      Сахаром питаются раковые клетки

      2. Искусственно выращенная рыба

      Коммерческое рыбоводство, основанное на разведении большого количества рыбы (например, лосося) выращивается в очень тесных условиях. В такой тесноте очень высокий риск бактериальных, вирусных и паразитарных эпидемий, поэтому рыбу обрабатывают антибиотиками, пестицидами и другими канцерогенами. Кроме того, фермерский лосось содержит гораздо меньше омега-3.

      Штучно вирощена риба може зашкодити вашому організму
      Искусственно выращенная рыба может навредить вашему организму

      3. Переработанное мясо

      Бекон, сосиски, колбасы повышают риск рака поджелудочной железы на 67%. Переработанное мясо содержит много химикатов и консервантов, в том числе нитраты, улучшающие вкус, но известные своей канцерогенностью. Особенно вредно копченое мясо, потому что оно впитывает в себя смолы.

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      4. Картофельные чипсы

      Эта популярная пища жарится в гидрогенизированном растительном масле, а затем обильно солится. По данным исследования, лишь 30 грамм чипсов в день приводят к увеличению 1 кг веса в год. Кроме того, чипсы содержат транс-жиры, которые повышают уровень холестерина. А высокотемпературное обжаривание приводит к образованию акриламида – канцерогена, который содержится в сигаретах.

      Картопляні чіпси містять канцерогени Картофельные чипсы содержат канцерогены

      5. Попкорн из микроволновки

      Попкорн из микроволновки – удобная и относительно здоровая еда, но пакет, в котором он готовится, содержит перфтороктановую кислоту. Этот токсин существенно повышает риск рака груди, почек, толстой кишки, мочевого пузыря, простаты, легких, щитовидной железы и крови.

      6. Маринованные и копченые продукты

      Обычно такие продукты содержат консерванты типа нитратов, которые продлевают их срок годности. Со временем эти добавки накапливаются в организме человека. В конце концов они приводят к разрушениям на клеточном уровне и могут вызвать рак.

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      Теги: Здоровая жизнь Советы Онкозаболевания Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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