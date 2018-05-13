6 предметов в доме, на которых скапливается больше всего бактерий

Ученые назвали шесть опасных вещей в доме, на поверхности которых больше бактерий, чем на крышке унитаза.

Как передает Ukrhealth, одним из "накопителей" бактерий является душевая занавеска.

А все из-за влажности и тепла в ванной комнате. Кроме того, к этому добавляется грязь, которую мы смываем с себя. Поэтому ученые советуют стирать занавеску еженедельно, и раз в 2-3 месяца вешать новую.

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Мусорная корзина – ее стоит хотя бы раз в год менять и не забывать вовремя выносить мусор.

Может для вас это и неожиданность, но наши гаджеты имеют на поверхности по 500 тысяч бактерий на каждом квадратном сантиметре. Все гаджеты стоит иногда протирать спиртом.

Губки для мытья посуды грязнее пола – постоянная влага способствует развитию бактерий. Менять губку нужно хотя бы раз в неделю, в противном случае можно получить заболевание от расстройства желудка до дизентерии.

По степени загрязнения выключатели и дверные ручки могут превосходить даже коврик под дверью. Поэтому не забывайте о них во время уборки.

А в шторах могут размножаться пылевые клещи. С них нужно стряхивать пыль и стирать дважды в год.