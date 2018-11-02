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      6 причин использовать рициновое масло ежедневно

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      Рициновое масло
      Рициновое масло / Фото из соцсетей

      Органические масла принесут гораздо больше пользы для вашей кожи, чем косметические средства с неизвестным составом. Мы расскажем вам, чем полезно рициновое масло и как его использовать.

      Первая причина

      Как сообщает Medical News Today, рициновое масло богато антибактериальными и противовоспалительными свойства. Поэтому оно может стать основным средством в борьбе с прыщами.

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      Рициновое масло положительно влияет на состояние вашей кожи и даже поможет избавиться от прыщей.

      Вторая причина

      Также рициновое масло может заменить средство для очищения кожи. Оно содержит витамин Е, Омега 6, много белков и минералов.

      касторова олія
      Рициновое масло

      В тандеме эти составляющие будут только положительно влиять на вашу кожу, поэтому для снятия макияжа можно нанести его на ватный диск и протереть кожу лица.

      Третья причина

      Рициновое масло способствует росту бровей и ресниц. Если вы заметили, что ваши ресницы уже не так объемны как раньше, не отчаивайтесь. Благодаря содержанию антиоксидантов, рициновое масло помогает регенерировать поврежденные волосы. Если реснички здоровые, оно просто поспособствует росту и улучшит их состояние. Стоит только нанести масло на ресницы с помощью кисточки от туши. Однако, лучше делать это на ночь. Ведь, если масло попадет в глаза, может появиться полупрозрачная пленка, через которую будет сложно четко видеть.

      Четвертая причина

      Рициновое масло предостерегает выпадение волос. Американские исследования показали, что почти на 90% рициновое масло состоит из рицинолевой кислоты, которая может противодействовать потере волос. После мытья волос шампунем, стоит нанеси небольшое количество масла, помассировать кожу головы для лучшего впитывания и смыть. Напомним, что важно не переборщить, потому что из-за избытка масла волосы будет сложнее вымыть.

      Пятая причина

      Рициновое масло может помочь избавиться от мимических морщин. К сожалению, процессы старения остановить никто не в силах.

      рицинова олія
      Касторовое масло – прекрасное средство против морщин

      Но можно предусмотреть и оттянуть. Морщины в раннем возрасте появляются из-за того, что кожа мало увлажнена. Благодаря витамину Е и жирным кислотам рициновое масло хорошо увлажнит вашу кожу. Стоит лишь добавить несколько капель в свой дневной крем.

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      Шестая причина

      Рициновое масло – очень бюджетное средство со многими полезными свойствами.

      Какое рициновое масло выбирать?

      Стоит добавить, что выбирать рициновое масло следует очень тщательно. Покупать его можно в аптеках или магазинах с косметикой собственного производства. В составе не должно быть ничего, кроме рицинового масла и, что очень важно, оно должно быть холодного отжима. Только при таком методе извлечение масла оно сохраняет свои полезные свойства.

      Теги: Советы LifeStyle Красота
      Источник: 24 Канал
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