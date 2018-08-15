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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

6 причин, почему идет кровь из носа

44 Читати новину українською
6 причин, почему идет кровь из носа
6 причин, почему идет кровь из носа / herfamily.ie

Внезапное кровотечение может испугать как самого человека, так и тех, кто его окружает. Иногда она возникает в самое неподходящее время – когда вы едете в транспорте или загораете на пляже.

Причины носовых кровотечений могут быть различными, пишет Ukrhealth.

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1. Травма

Это наиболее очевидная причина. При механическом воздействии, например, ударе может появиться кровь из носа.

2. Скачки давления

Когда давление резко меняется, к примеру, когда человек идет в горы, то у нее может пойти кровь из носа. Также такое состояние может сопровождаться опусканием на глубину – водолазы, шахтеры и подводники.

Водолази
Водолазы

3. Высокая температура

Из-за слишком высокой температуры у человека может пойти кровь из носа. Это состояние может быть вызвано тепловым или солнечным ударом.

4. Сухой воздух

К носовому кровотечению приводит сухой и пыльный воздух. Дело в том, что слизистая носа пересыхает, а сосуды уменьшают свою эластичность и трескаются.

5. Стресс или переутомление

Заставить перейти организм в стрессовое состояние могут недосыпание, усталость, стресс. От напряжения может кровоточить из носа.

Стрес
Стресс

6. ЛОР-заболевания

Из-за ЛОР-болезни у человека наблюдается кровотечение. К ним относят ринит, синусит и гайморит. Постоянные кровотечения могут быть признаком доброкачественных или злокачественных болезней.

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Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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