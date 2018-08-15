6 причин, почему идет кровь из носа

Внезапное кровотечение может испугать как самого человека, так и тех, кто его окружает. Иногда она возникает в самое неподходящее время – когда вы едете в транспорте или загораете на пляже.

Причины носовых кровотечений могут быть различными, пишет Ukrhealth.

Читайте также: Какая обыденная привычка способна разрушить отношения

1. Травма



Это наиболее очевидная причина. При механическом воздействии, например, ударе может появиться кровь из носа.



2. Скачки давления



Когда давление резко меняется, к примеру, когда человек идет в горы, то у нее может пойти кровь из носа. Также такое состояние может сопровождаться опусканием на глубину – водолазы, шахтеры и подводники.



Водолазы

3. Высокая температура



Из-за слишком высокой температуры у человека может пойти кровь из носа. Это состояние может быть вызвано тепловым или солнечным ударом.



4. Сухой воздух



К носовому кровотечению приводит сухой и пыльный воздух. Дело в том, что слизистая носа пересыхает, а сосуды уменьшают свою эластичность и трескаются.



5. Стресс или переутомление



Заставить перейти организм в стрессовое состояние могут недосыпание, усталость, стресс. От напряжения может кровоточить из носа.



Стресс

6. ЛОР-заболевания



Из-за ЛОР-болезни у человека наблюдается кровотечение. К ним относят ринит, синусит и гайморит. Постоянные кровотечения могут быть признаком доброкачественных или злокачественных болезней.