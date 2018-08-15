6 причин, почему идет кровь из носа
Внезапное кровотечение может испугать как самого человека, так и тех, кто его окружает. Иногда она возникает в самое неподходящее время – когда вы едете в транспорте или загораете на пляже.
Причины носовых кровотечений могут быть различными, пишет Ukrhealth.
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1. Травма
Это наиболее очевидная причина. При механическом воздействии, например, ударе может появиться кровь из носа.
2. Скачки давления
Когда давление резко меняется, к примеру, когда человек идет в горы, то у нее может пойти кровь из носа. Также такое состояние может сопровождаться опусканием на глубину – водолазы, шахтеры и подводники.
Водолазы
3. Высокая температура
Из-за слишком высокой температуры у человека может пойти кровь из носа. Это состояние может быть вызвано тепловым или солнечным ударом.
4. Сухой воздух
К носовому кровотечению приводит сухой и пыльный воздух. Дело в том, что слизистая носа пересыхает, а сосуды уменьшают свою эластичность и трескаются.
5. Стресс или переутомление
Заставить перейти организм в стрессовое состояние могут недосыпание, усталость, стресс. От напряжения может кровоточить из носа.
Стресс
6. ЛОР-заболевания
Из-за ЛОР-болезни у человека наблюдается кровотечение. К ним относят ринит, синусит и гайморит. Постоянные кровотечения могут быть признаком доброкачественных или злокачественных болезней.
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