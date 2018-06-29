6 привычек, которые вредят здоровью груди женщины

Женская грудь – предмет гордости и объект зависти. Именно эта часть женского тела привлекает больше всего мужского внимания.

Женщинам важно правильно заботиться о своей груди, ведь некоторые обычные привычки могут серьезно повредить здоровью груди, передает 24apteka.

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Одной из самых вредных для груди привычек является курение. Тяжелые химические вещества, которые человек вдыхает в себя, повреждает легкие. А вещества из сигарет проникают и в кожу, провоцируя преждевременное старение женской груди и всего организма.

Курение "убивает" коллаген и эластин, из-за чего грудь начинает некрасиво свисать.

Только 1 из 4 женщин носит правильный размер бюстгальтера. Большинство женщин предпочитают бюстгальтер меньшего размера, чем нужно для груди. Благодаря таким хитростям грудь выглядит больше и соблазнительнее, но из-за тесной чашки нарушается кровообращение, а это может вызвать образование рубцовой ткани и образования раковых опухолей.

Бег и физические упражнения без спортивного бюстгальтера тоже могут спровоцировать образование рубцовой ткани. Сон лицом в подушку создает давление на грудь – со временем это может повлиять на форму груди.

Также следите, чтобы кожа груди не была сухой. Из-за сухости грудь теряет эластичность и возникают неприятные ощущения. Поэтому не забывайте увлажнять кожу лосьоном или кремом. Если вы загораете, обязательно кожу груди намажьте кремом с защитой от ультрафиолета.

Пирсинг на сосках – тоже опасное увлечение. Во время прокола в кровь может попасть инфекция, а из-за того, что он делается возле лимфатической системы – врожденные бактерии могут проникнуть в кровоток и распространиться по всему организму.

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