23:13
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, сегодня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

6 привычек, которые вредят здоровью груди женщины

97 Читати новину українською
6 привычек, которые вредят здоровью груди женщины
6 привычек, которые вредят здоровью груди женщины / unsplash.com

Женская грудь – предмет гордости и объект зависти. Именно эта часть женского тела привлекает больше всего мужского внимания.

Женщинам важно правильно заботиться о своей груди, ведь некоторые обычные привычки могут серьезно повредить здоровью груди, передает 24apteka.

Читайте также: Почему женщинам полезно просыпаться утром: интересный факт

Одной из самых вредных для груди привычек является курение. Тяжелые химические вещества, которые человек вдыхает в себя, повреждает легкие. А вещества из сигарет проникают и в кожу, провоцируя преждевременное старение женской груди и всего организма.

Курение "убивает" коллаген и эластин, из-за чего грудь начинает некрасиво свисать.

Только 1 из 4 женщин носит правильный размер бюстгальтера. Большинство женщин предпочитают бюстгальтер меньшего размера, чем нужно для груди. Благодаря таким хитростям грудь выглядит больше и соблазнительнее, но из-за тесной чашки нарушается кровообращение, а это может вызвать образование рубцовой ткани и образования раковых опухолей.

Бег и физические упражнения без спортивного бюстгальтера тоже могут спровоцировать образование рубцовой ткани. Сон лицом в подушку создает давление на грудь – со временем это может повлиять на форму груди.

Также следите, чтобы кожа груди не была сухой. Из-за сухости грудь теряет эластичность и возникают неприятные ощущения. Поэтому не забывайте увлажнять кожу лосьоном или кремом. Если вы загораете, обязательно кожу груди намажьте кремом с защитой от ультрафиолета.

Пирсинг на сосках – тоже опасное увлечение. Во время прокола в кровь может попасть инфекция, а из-за того, что он делается возле лимфатической системы – врожденные бактерии могут проникнуть в кровоток и распространиться по всему организму.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Красивое тело Красота
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук