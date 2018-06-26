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6 признаков глаукомы, которые нельзя игнорировать

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Основные признаки глаукомы
Основные признаки глаукомы / opto-centar.hr

Глаукома – это хроническое заболевание глаз при котором повышается внутриглазное давление и поражается зрительный нерв. Поэтому необходимо на ранних стадиях выявить глаукому и начать лечение.

Если вы заметили один из ранних симптомов глаукомы, то стоит обратиться к офтальмологу, пишет MedOboz.

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Человек при этом заболевании испытывает резкую боль в глазах. Она может вызвать головную боль, а также привести к тому, что больной не может смотреть этим глазом.

При глаукоме у человека могут возникнуть покраснение не только белков, а и век. У людей с этим заболеванием появляется нечеткое зрение. А попытки восстановить его с помощью моргания или трения глаза не всегда успешные.

Пациенты с глаукомой часто видят "радужные" ореолы, когда смотрят на источники света. Зрение человека заметно ухудшается в сумерках и в ночное время, очертания предметов люди видят часто размытыми или искаженными.

via GIPHY

Люди с открытоугольной глаукомой перестают видеть объекты, которые находятся в прямом видении, а чем дальше предмет – тем более размытым он становится.

К слову, специалисты утверждают, что если у эмоциональных людей часто слезятся глаза, то это является естественной реакцией организма. Однако бывает, что слезы текут не только от влияния психологических факторов.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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