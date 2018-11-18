6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет

Рацион заучивания играет одну из основных ролей в профилактике болезней и улучшения здоровья. Однако употребление некоторых продуктов может привести к развитию диабета 2-го типа.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Толоконникова, пишет АиФ.

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1. Изделия из муки

Такие продукты очень быстро перевариваются и приводят к прыжку сахара в крови. Все из–за использования рафинированной муки. Диетолог советует употреблять цельнозерновая продукты.

Диабет 2-го типа – причины возникновения • гормональные нарушения и заболевания,

• воздействие химических веществ или лекарств;

• изменение инсулиновых рецепторов

• болезни поджелудочной железы (опухоль, панкреатит и т.д.);

• синдромы генетического происхождения.

2. Белый рис

Частое употребление этого продукта (4-5 раз в неделю) может привести к диабету 2-го типа. Этот продукт содержит мало клетчатки и большое количество глюкозы, сразу попадает в кровь.

Именно поэтому нужно заменить белый рис на бурый или красный.



Белый рис

3. Колбаса

Ежедневное употребление этого продукта может доставить развитие дефицита инсулина. А вот риск диабета возрастает на 50%.

4. Молоко

Несмотря на то, что молоко и молочные продукты считаются полезными, они могут довести до диабета. Все из-за обилия насыщенных жиров, которые могут спровоцировать инсулиновую недостаточность.

Диетолог отметила, что больше стакана молока взрослому человеку не нужно.

5. Продукты, содержащие сахар

Существенно повышает уровень глюкозы в крови продукты, содержащие сахар – газированные напитки, пакетированные соки и алкоголь.

6. Сладости

Однако все зависит от количества употребления. Если вы много употребляете сладостей, то это может привести к лишнему весу и диабету.

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