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      6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет

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      6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет
      6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет / time.com

      Рацион заучивания играет одну из основных ролей в профилактике болезней и улучшения здоровья. Однако употребление некоторых продуктов может привести к развитию диабета 2-го типа.

      Об этом рассказала врач-диетолог Елена Толоконникова, пишет АиФ.

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      1. Изделия из муки

      Такие продукты очень быстро перевариваются и приводят к прыжку сахара в крови. Все из–за использования рафинированной муки. Диетолог советует употреблять цельнозерновая продукты.

       

       
      Диабет 2-го типа – причины возникновения
      • гормональные нарушения и заболевания,
      • воздействие химических веществ или лекарств;
      • изменение инсулиновых рецепторов
      • болезни поджелудочной железы (опухоль, панкреатит и т.д.);
      • синдромы генетического происхождения.

      2. Белый рис

      Частое употребление этого продукта (4-5 раз в неделю) может привести к диабету 2-го типа. Этот продукт содержит мало клетчатки и большое количество глюкозы, сразу попадает в кровь.

      Именно поэтому нужно заменить белый рис на бурый или красный.

      Білий рис
      Белый рис

      3. Колбаса

      Ежедневное употребление этого продукта может доставить развитие дефицита инсулина. А вот риск диабета возрастает на 50%.

      4. Молоко

      Несмотря на то, что молоко и молочные продукты считаются полезными, они могут довести до диабета. Все из-за обилия насыщенных жиров, которые могут спровоцировать инсулиновую недостаточность.

      Диетолог отметила, что больше стакана молока взрослому человеку не нужно.

      via GIPHY

      5. Продукты, содержащие сахар

      Существенно повышает уровень глюкозы в крови продукты, содержащие сахар – газированные напитки, пакетированные соки и алкоголь.

      6. Сладости

      Однако все зависит от количества употребления. Если вы много употребляете сладостей, то это может привести к лишнему весу и диабету.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Диабет Лечение
      Источник: 24 Канал
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