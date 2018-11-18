6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет
Рацион заучивания играет одну из основных ролей в профилактике болезней и улучшения здоровья. Однако употребление некоторых продуктов может привести к развитию диабета 2-го типа.
Об этом рассказала врач-диетолог Елена Толоконникова, пишет АиФ.
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1. Изделия из муки
Такие продукты очень быстро перевариваются и приводят к прыжку сахара в крови. Все из–за использования рафинированной муки. Диетолог советует употреблять цельнозерновая продукты.
• воздействие химических веществ или лекарств;
• изменение инсулиновых рецепторов
• болезни поджелудочной железы (опухоль, панкреатит и т.д.);
• синдромы генетического происхождения.
2. Белый рис
Частое употребление этого продукта (4-5 раз в неделю) может привести к диабету 2-го типа. Этот продукт содержит мало клетчатки и большое количество глюкозы, сразу попадает в кровь.
Именно поэтому нужно заменить белый рис на бурый или красный.
Белый рис
3. Колбаса
Ежедневное употребление этого продукта может доставить развитие дефицита инсулина. А вот риск диабета возрастает на 50%.
4. Молоко
Несмотря на то, что молоко и молочные продукты считаются полезными, они могут довести до диабета. Все из-за обилия насыщенных жиров, которые могут спровоцировать инсулиновую недостаточность.
Диетолог отметила, что больше стакана молока взрослому человеку не нужно.
5. Продукты, содержащие сахар
Существенно повышает уровень глюкозы в крови продукты, содержащие сахар – газированные напитки, пакетированные соки и алкоголь.
6. Сладости
Однако все зависит от количества употребления. Если вы много употребляете сладостей, то это может привести к лишнему весу и диабету.
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