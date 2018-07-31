6 продуктов, которые нельзя есть после тренировки

Не все продукты полезны после тренировки, некоторые могут навредить всем стараниям в спортзале.

Поэтому нужно знать, какие продукты не нужно принимать после интенсивных занятий, пишет Cosmo.

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Белковый коктейль действительно способен восстановить энергию организма. Однако не все протеиновые смеси одинаковы, поэтому стоит смотреть на состав сахара. Лучше же приготовить смесь дома из тех продуктов, чей состав понятен.



Белковый коктейль способен восстановить энергию организма

Не нужно после тренировки есть батончики с искусственными сахарозаменителями, сахаром и слишком сладкие батончики с медом. Лучше съесть банан, ягоды и орехи.

Восстановить запасы углеводов нужно не сахаром, а ягодами и фруктами. Также можно съесть несколько кусков цельнозернового хлеба и некоторые овощи.



После тренировки лучше съесть ягоды

Спортивные напитки предназначены только для профессиональных спортсменов, так как они содержат большое количество сахара и подсластителей. Вместо этого лучше выпить стакан воды или протеиновый коктейль.

Не стоит есть жареную пищу после тренировки. Лучше ее заменить куском запеченной или вареной курицы или рыбы с рисом или овощами.

Откажитесь от употребления жареной пищи после тренировки

Перед интенсивными занятиями спортом кофе, кола и другие напитки дадут дополнительный заряд энергии. Однако после зала не стоит их употреблять из-за того, что они приводят к обезвоживанию и повышают уровень гормона кортизола, который влияет на обменные процессы в организме.

Плохо влияет на организм и голодание после тренировки.

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