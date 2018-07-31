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6 продуктов, которые нельзя есть после тренировки

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6 продуктов, которые нельзя есть после тренировки
6 продуктов, которые нельзя есть после тренировки / eatsauca.com

Не все продукты полезны после тренировки, некоторые могут навредить всем стараниям в спортзале.

Поэтому нужно знать, какие продукты не нужно принимать после интенсивных занятий, пишет Cosmo.

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Белковый коктейль действительно способен восстановить энергию организма. Однако не все протеиновые смеси одинаковы, поэтому стоит смотреть на состав сахара. Лучше же приготовить смесь дома из тех продуктов, чей состав понятен.

Білковий коктейль здатний відновити енергію організму
Белковый коктейль способен восстановить энергию организма

Не нужно после тренировки есть батончики с искусственными сахарозаменителями, сахаром и слишком сладкие батончики с медом. Лучше съесть банан, ягоды и орехи.

Восстановить запасы углеводов нужно не сахаром, а ягодами и фруктами. Также можно съесть несколько кусков цельнозернового хлеба и некоторые овощи.

Після тренування краще з'сти ягоди
После тренировки лучше съесть ягоды

Спортивные напитки предназначены только для профессиональных спортсменов, так как они содержат большое количество сахара и подсластителей. Вместо этого лучше выпить стакан воды или протеиновый коктейль.

Не стоит есть жареную пищу после тренировки. Лучше ее заменить куском запеченной или вареной курицы или рыбы с рисом или овощами.

Відмовтеся від вживання смаженої їжі після тренуванняОткажитесь от употребления жареной пищи после тренировки

Перед интенсивными занятиями спортом кофе, кола и другие напитки дадут дополнительный заряд энергии. Однако после зала не стоит их употреблять из-за того, что они приводят к обезвоживанию и повышают уровень гормона кортизола, который влияет на обменные процессы в организме.

Плохо влияет на организм и голодание после тренировки.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Красивое тело
Источник: 24 Канал
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