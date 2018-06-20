6 продуктов, которые помогут избавиться от головной боли

Иногда бывают случаи, когда человека беспокоит сильная головная боль, а лекарства не могут справиться с ней.

В таких ситуациях могут помочь некоторые продукты, пишет Lifter.

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Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами, поэтому он может помочь в борьбе с головной болью.

Перец горький кайенский способен уменьшать острый и хронический боль. В нем содержится капсаицин – вещество, которое может уменьшить головную боль благодаря истощению вещества P-нейротрансмиттера, которое помогает передавать болевые импульсы. Из-за ощущения жжения организм выбрасывает противоядие – эндорфины.

Жирная рыба содержит омега-3 жирные кислоты, которые могут помочь уменьшить воспаление.

Полезно употреблять перечную мяту, которая эффективна при лечении головной боли. Ее следует использовать местно, а не внутрь.

Противовоспалительные свойства содержит вишня, в ней есть антоцианин и биофлавоноиды, которые действуют как и аспирин или ибупрофен. Однако, главное не переесть ее.

Употребление дыни помогает избавиться от обезвоживания и уменьшить боль в голове. Этот фрукт богат калием, который тоже борется против боли.