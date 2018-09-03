21:16
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

6 продуктов, которые устранят вздутие живота

197 Читати новину українською
Вздутие живота
Вздутие живота / Фото из свободных источников

От некоторых продуктов возникает вздутие живота, неприятные ощущения. Это может быть следствием употребления бобовых, молочных продуктов.

Чтобы успокоить желудок нужно съесть эти продукты, пишет Cosmo.

Читайте также: Чем опасна томатная диета: объяснение врача

1. Йогурт

Этот продукт прекрасно подойдет для борьбы с воспалениями. Лучше выбрать йогурт без наполнителей, можно также приобрести кислое молоко или кефир.

Йогурт
Йогурт

2. Имбирь

Имбирь содержит цингиберен – вещество, помогает переваривать пищу. Имбирь можно есть перед едой или после. Можно также добавить его в чай.

3. Бананы

Фрукты имеют калий, который помогает и от вздутия живота. Особенно полезно съесть банан, если в рационе много соленой пищи и мало жидкости.

via GIPHY

4. Фенхель

Растение помогает бороться с газообразованием, можно даже давать маленьким детям. Фенхель расслабляет мышцы и помогает газу рассасываться, не причиняя неприятных ощущений.

5. Дыня

Этот фрукт состоит на 90% из воды, а потому поможет восполнить недостаток в организме и уменьшить неприятные ощущения. Дыня работает как диуретик – выводит излишки солей из организма.

Диня
Дыня

6. Лимон

Сок лимона по влиянию похож на желудочный. Он способен восполнить дефицит жидкости в организме и поможет быстрее переварить пищу.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровое питание Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
сегодня, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
сегодня, 20:03 Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
Яніна Ткачук
Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?
сегодня, 19:01 Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?
Інна Жолобович
ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4
сегодня, 18:02 ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4
Анастасія Можаровська
Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
сегодня, 16:58 Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
Олександра Кравчук
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук