6 продуктов, которые устранят вздутие живота

От некоторых продуктов возникает вздутие живота, неприятные ощущения. Это может быть следствием употребления бобовых, молочных продуктов.

Чтобы успокоить желудок нужно съесть эти продукты, пишет Cosmo.

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1. Йогурт



Этот продукт прекрасно подойдет для борьбы с воспалениями. Лучше выбрать йогурт без наполнителей, можно также приобрести кислое молоко или кефир.



Йогурт



2. Имбирь



Имбирь содержит цингиберен – вещество, помогает переваривать пищу. Имбирь можно есть перед едой или после. Можно также добавить его в чай.



3. Бананы



Фрукты имеют калий, который помогает и от вздутия живота. Особенно полезно съесть банан, если в рационе много соленой пищи и мало жидкости.

4. Фенхель



Растение помогает бороться с газообразованием, можно даже давать маленьким детям. Фенхель расслабляет мышцы и помогает газу рассасываться, не причиняя неприятных ощущений.



5. Дыня



Этот фрукт состоит на 90% из воды, а потому поможет восполнить недостаток в организме и уменьшить неприятные ощущения. Дыня работает как диуретик – выводит излишки солей из организма.



Дыня

6. Лимон



Сок лимона по влиянию похож на желудочный. Он способен восполнить дефицит жидкости в организме и поможет быстрее переварить пищу.