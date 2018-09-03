6 продуктов, которые устранят вздутие живота
От некоторых продуктов возникает вздутие живота, неприятные ощущения. Это может быть следствием употребления бобовых, молочных продуктов.
Чтобы успокоить желудок нужно съесть эти продукты, пишет Cosmo.
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1. Йогурт
Этот продукт прекрасно подойдет для борьбы с воспалениями. Лучше выбрать йогурт без наполнителей, можно также приобрести кислое молоко или кефир.
Йогурт
2. Имбирь
Имбирь содержит цингиберен – вещество, помогает переваривать пищу. Имбирь можно есть перед едой или после. Можно также добавить его в чай.
3. Бананы
Фрукты имеют калий, который помогает и от вздутия живота. Особенно полезно съесть банан, если в рационе много соленой пищи и мало жидкости.
4. Фенхель
Растение помогает бороться с газообразованием, можно даже давать маленьким детям. Фенхель расслабляет мышцы и помогает газу рассасываться, не причиняя неприятных ощущений.
5. Дыня
Этот фрукт состоит на 90% из воды, а потому поможет восполнить недостаток в организме и уменьшить неприятные ощущения. Дыня работает как диуретик – выводит излишки солей из организма.
Дыня
6. Лимон
Сок лимона по влиянию похож на желудочный. Он способен восполнить дефицит жидкости в организме и поможет быстрее переварить пищу.
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