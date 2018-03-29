6 профессий, для которых нужно хорошее зрение

Есть профессии, в которых людям с плохим зрением работать трудно. Стоит узнать, какие профессии требуют хорошего зрения.

Профессии, для которых требуется хорошее зрение

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1. Пилот

О полетах мечтают многие, но медкомиссия, которую проходят курсанты-летчики, – строжайшая. Понятно, что садиться за штурвал военного самолета или вести лайнер с несколькими сотнями пассажиров на борту доверяют только самым здоровым пилотам.

А вот в коммерческой авиации или среди пилотов-любителей требования куда как менее строгие: допускаются даже небольшие нарушения рефракции (так по-медицински называются знакомые всем близорукость, дальнозоркость или астигматизм). Другое дело, что сидеть за штурвалом собственного самолета в очках или линзах – так себе идея. Очки могут мешать обзору, а то и вовсе падать, а у линз есть неприятное свойство: в самый неподходящий момент они смещаются, и здесь надо все бросать, пытаясь вернуть линзу на подобающее ей место.

В общем, авиация (даже любительская) и плохое зрение несовместимы. Зато, если добавить зрению остроты с помощью современных методов, небо открыто: можно управлять собственным самолетом или стать, например, штурманом или бортпроводником.

2. Гонщик

Неважно, какими гонками вы собираетесь заниматься: любые занятия, от картинга до "Формулы-1" и гонок на выживание, требуют от водителя или пилота болида идеального зрения. Во-первых, любые очки сужают обзор. Во-вторых, справиться с линзой, если вдруг зачесалось в глазу, на высокой скорости и в шлеме нереально.

Гонки на выживание, когда пилоты соревнуются на особо сложных и грязных трассах, тем более несовместимы ни с какой нежной оптикой. В этом случае глаза надо защищать, а не лезть в них грязными руками. И даже если вы не за рулем, а управляете маршрутом, отвлекаться за дискомфорта в глазах может быть опасно для всего экипажа.

3. Фотограф

Фотограф должен иметь хорошее зрение, так как аномалии рефракции не просто размывают картинку перед глазами – они делают весь мир немного тусклым, бледным и скучным.

4. Программист

Напряженная работа за компьютером – это обычное дело для программиста. Если есть нарушения рефракции, то при работе с любым экраном, даже самым современным, придется дополнительно напрягать глаза. А это уже означает, что усталость и головная боль напряжения появятся даже не в конце рабочего дня, а ближе к обеду.

5. Охранник

Речь идет о всех охранниках: в огромном супермаркете, военизированная охрана, инкассация, где разрешено ношение оружия. Чтобы стать инкассатором, охранником или специалистом охраны, нужно иметь острое зрение (и вовсе не только для того, чтобы стрелять, но и для того, чтобы правильно оценивать окружающую обстановку). Это работа, где тело – это машина, и машина эта должна функционировать без перебоев.

6. Полярник

Полярник – это, конечно, не одна профессия, а целый список, который касается всех, кто работает в условиях Крайнего Севера и низких температур. Чтобы работать в таких условиях нужно хорошее зрение.