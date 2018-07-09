6 простых причесок, которые идеально подходят для жарких дней
Распущенные волосы летом приносят дискомфорт, поэтому большинство женщин пытаются убрать волосы в стильную прическу.
Чтобы легче перенести жару летних дней, специалисты портала PureWow подобрали несколько стильных летних причесок, которые будут уместны и на пляже, и на работе.
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Конский хвост в кудри
Если у вас вьющиеся волосы, просто соберите их в районе затылка в высокий хвост, а затем с помощью невидимок закрепите пряди так, чтобы они немного спадали на лоб. Если волосы у вас прямые, то подкрутите их, заплевшы косы на ночь, и утром сделайте аналогичную прическу.
Хвост в кудри
Коса-обруч
Это очень простая прическа, которая выглядит элегантно. Заплетите две косы с каждой стороны и переплетите на макушке, потом закрепите шпильками.
Коса-обруч
Низкий пучок
Сделайте простой, слегка беспорядочный пучок, выньте несколько прядей у ушей.
Беспорядочный пучок
Два пучка
Сделайте пробор посередине головы, а затем закрутите по бокам два пучка. Немного начешите их для объема.
Два пучка
Боксерские косы
Боксерские косы позволяют и заниматься спортом, и переживать жару, и стильно выглядеть.
Боксерские косы
Конский хвост с косой
Завяжите высокий хвост, центральной частью которого будет косичка. Просто и оригинально.
Хвост с косой