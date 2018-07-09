6 простых причесок, которые идеально подходят для жарких дней

Распущенные волосы летом приносят дискомфорт, поэтому большинство женщин пытаются убрать волосы в стильную прическу.

Чтобы легче перенести жару летних дней, специалисты портала PureWow подобрали несколько стильных летних причесок, которые будут уместны и на пляже, и на работе.

Читайте также: Как нарисовать стрелки с помощью туши: видео

Конский хвост в кудри



Если у вас вьющиеся волосы, просто соберите их в районе затылка в высокий хвост, а затем с помощью невидимок закрепите пряди так, чтобы они немного спадали на лоб. Если волосы у вас прямые, то подкрутите их, заплевшы косы на ночь, и утром сделайте аналогичную прическу.

Хвост в кудри



Коса-обруч



Это очень простая прическа, которая выглядит элегантно. Заплетите две косы с каждой стороны и переплетите на макушке, потом закрепите шпильками.

Коса-обруч



Низкий пучок



Сделайте простой, слегка беспорядочный пучок, выньте несколько прядей у ушей.

Беспорядочный пучок



Два пучка



Сделайте пробор посередине головы, а затем закрутите по бокам два пучка. Немного начешите их для объема.

Два пучка



Боксерские косы



Боксерские косы позволяют и заниматься спортом, и переживать жару, и стильно выглядеть.

Боксерские косы



Конский хвост с косой



Завяжите высокий хвост, центральной частью которого будет косичка. Просто и оригинально.

Хвост с косой