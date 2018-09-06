6 простых способов побороть хронический голод
Чувство голода может появиться из-за нарушения пищевого центра мозга. В нормальном случае это ощущение возникает из-за характерных движений.
Однако если вас время от времени мучает хронический голод, то проблема такого поведения не всегда в отсутствии силы воли, пишет Cosmo.
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1. Пейте достаточно воды
Наверное, вы недооцениваете этот пункт и поэтому вам постоянно хочется есть. Но чтобы проверить мучает ли вас голод – выпейте воды. Употреблять воду нужно из расчета на вес человека – 30 миллилитров на килограмм человека.
2. Больше употребляйте витамины группы B
Постоянное употребление пирожных и булочек свидетельствует о дефиците этого витамина в организме. Они содержатся в рыбе, мясе, печени, зеленых овощах, орехах, яйцах, картофеле, сырые и тому подобное.
3. Избегайте стресса
В стрессовых ситуациях в организме человека повышается уровень гормона кортизола. Самый быстрый способ его снизить – сладкое. Именно поэтому организм требует съесть сладости.
4. Завтракайте
Отсутствие завтрака приводит к хроническому голоду и желанию съесть вредную или сладкую пищу. Завтрак должен быть сытным.
Завтракайте
5. Ешьте чаще, но меньшими порциями
Большие порции могут слишком растянуть желудок, особенно тогда, когда человек привык к большим порциям. В таких случаях лучше разделить приемы пищи и есть чаще.
6. Достаточно спите
Из-за нехватки сна меняется баланс гормонов, которые отвечают за голод – лептин и грелин. Недостаток лептина приводит к желанию съесть вредную и сладкую пищу.
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