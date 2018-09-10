6 психологических задач, которые необходимо решить во время беременности

Во время беременности несколько меняются вкусы и представления, к примеру, о беременности. Но несмотря на весь опыт необходимо научиться решать психологические задачи, возникающие во время вынашивания ребенка.

Об этом пишет Cosmo.

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1. Снизить планку

Большинство женщин имеют представление о том, какой должна быть идеальная мать. К примеру, она должна совмещать и работу, и семью. У нее должно хватать времени на выполнение различных задач. Но когда женщина пытается подстроиться под этот идеал, то понимает, что не получается.

Не нужно волноваться и стоит снизить свою планку. Главное в этом – не ограничивать себя чужими стандартами и делать то, как кажется вам нужным.



Не делайте из себя идеал

2. Не ругать себя за все

Во время беременности женщина начинает переживать за всякие мелочи, к примеру, за то, что тратится много денег, что вы проживаете в недостаточно большой квартире. Не стоит себя ругать за то, что не сделали, а планировали.

3. Не бояться своих эмоций

Во время беременности наблюдаются резкие перепады настроения. Женщины это чувствуют и не могут ничего с этим сделать. Причиной этому – гормоны. Не нужно бояться этого, а лучше дать волю эмоциям.



Эмоции во время беременности – это нормально

4. Не забывать о себе

Женщины после того, как узнали о беременности, многие начинают думать о здоровье малыша. Но и о своем не стоит забывать, как о физическом, так и о психологическом. Если же это касается лекарств, то стоит выбирать то, что лучше для вас обоих.

5. Найти единомышленников

Многие женщины признаются, что им помогает общение с другими беременными. А если вы найдете человека на одной волне – то вы можете стать друзьями навсегда. К тому же, даже если вы не любите общаться с людьми, то попробовать стоит.

6. Узнать о себе больше

Во время беременности тело женщины претерпевает изменения. Поэтому необходимо положительно относиться к этому или как к чему-то особенному. Отрицать изменения не получится, поэтому попробуйте к ним привыкнуть.



Попробуйте привыкнуть к изменениям во время беременности

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