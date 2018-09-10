6 психологических задач, которые необходимо решить во время беременности
Во время беременности несколько меняются вкусы и представления, к примеру, о беременности. Но несмотря на весь опыт необходимо научиться решать психологические задачи, возникающие во время вынашивания ребенка.
Об этом пишет Cosmo.
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1. Снизить планку
Большинство женщин имеют представление о том, какой должна быть идеальная мать. К примеру, она должна совмещать и работу, и семью. У нее должно хватать времени на выполнение различных задач. Но когда женщина пытается подстроиться под этот идеал, то понимает, что не получается.
Не нужно волноваться и стоит снизить свою планку. Главное в этом – не ограничивать себя чужими стандартами и делать то, как кажется вам нужным.
Не делайте из себя идеал
2. Не ругать себя за все
Во время беременности женщина начинает переживать за всякие мелочи, к примеру, за то, что тратится много денег, что вы проживаете в недостаточно большой квартире. Не стоит себя ругать за то, что не сделали, а планировали.
3. Не бояться своих эмоций
Во время беременности наблюдаются резкие перепады настроения. Женщины это чувствуют и не могут ничего с этим сделать. Причиной этому – гормоны. Не нужно бояться этого, а лучше дать волю эмоциям.
Эмоции во время беременности – это нормально
4. Не забывать о себе
Женщины после того, как узнали о беременности, многие начинают думать о здоровье малыша. Но и о своем не стоит забывать, как о физическом, так и о психологическом. Если же это касается лекарств, то стоит выбирать то, что лучше для вас обоих.
5. Найти единомышленников
Многие женщины признаются, что им помогает общение с другими беременными. А если вы найдете человека на одной волне – то вы можете стать друзьями навсегда. К тому же, даже если вы не любите общаться с людьми, то попробовать стоит.
6. Узнать о себе больше
Во время беременности тело женщины претерпевает изменения. Поэтому необходимо положительно относиться к этому или как к чему-то особенному. Отрицать изменения не получится, поэтому попробуйте к ним привыкнуть.
Попробуйте привыкнуть к изменениям во время беременности
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