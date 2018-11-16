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      6 распространенных симптомов рака горла

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      6 распространенных симптомов рака горла
      6 распространенных симптомов рака горла / ahchealthenews.com

      Рак является второй из основных причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Рак горла встречается у 4% онкобольных.

      Об основных симптомах пишет 24apteka.

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      1. Трудности с глотанием

      Это один из самых распространенных симптомов рака горла. Симптом не нужно игнорировать.

      2. Язвы в области рта

      Язвы на губах и во рту не всегда свидетельствуют о раке. И если они не исчезают через 20 дней, нужно насторожиться. Иногда язвы свидетельствуют о опухоли горла.

      3. Кашель

      Если у вас кашель не проходит больше недели, нужно обратиться к врачу.

      via GIPHY

      4. Боль в горле

      При резкой смене погоды у большинства людей начинает болеть горло. Однако, если лекарства не помогают, а боль не проходит, необходимо обратиться к специалисту.

      5. Изменение голоса

      Внезапные хрипы или нечеткость в произношении тех или иных слов свидетельствуют о проблемах с горлом. Не стоит игнорировать симптомы, особенно если они наблюдаются долгий период времени.

      6. Боль в ушах

      Из-за формирование новообразований в горле в некоторых случаях рак может давить на нерв в ушах. Из-за этого человек может почувствовать характерные боли. Если дискомфорт не проходит через 4-5 дней – обратитесь к врачу.

      Біль в вухах
      Боль в ушах

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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