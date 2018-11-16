6 распространенных симптомов рака горла
Рак является второй из основных причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Рак горла встречается у 4% онкобольных.
Об основных симптомах пишет 24apteka.
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1. Трудности с глотанием
Это один из самых распространенных симптомов рака горла. Симптом не нужно игнорировать.
2. Язвы в области рта
Язвы на губах и во рту не всегда свидетельствуют о раке. И если они не исчезают через 20 дней, нужно насторожиться. Иногда язвы свидетельствуют о опухоли горла.
3. Кашель
Если у вас кашель не проходит больше недели, нужно обратиться к врачу.
4. Боль в горле
При резкой смене погоды у большинства людей начинает болеть горло. Однако, если лекарства не помогают, а боль не проходит, необходимо обратиться к специалисту.
5. Изменение голоса
Внезапные хрипы или нечеткость в произношении тех или иных слов свидетельствуют о проблемах с горлом. Не стоит игнорировать симптомы, особенно если они наблюдаются долгий период времени.
6. Боль в ушах
Из-за формирование новообразований в горле в некоторых случаях рак может давить на нерв в ушах. Из-за этого человек может почувствовать характерные боли. Если дискомфорт не проходит через 4-5 дней – обратитесь к врачу.
Боль в ушах
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