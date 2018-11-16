6 распространенных симптомов рака горла

Рак является второй из основных причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Рак горла встречается у 4% онкобольных.

Об основных симптомах пишет 24apteka.

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1. Трудности с глотанием

Это один из самых распространенных симптомов рака горла. Симптом не нужно игнорировать.

2. Язвы в области рта

Язвы на губах и во рту не всегда свидетельствуют о раке. И если они не исчезают через 20 дней, нужно насторожиться. Иногда язвы свидетельствуют о опухоли горла.

3. Кашель

Если у вас кашель не проходит больше недели, нужно обратиться к врачу.

4. Боль в горле

При резкой смене погоды у большинства людей начинает болеть горло. Однако, если лекарства не помогают, а боль не проходит, необходимо обратиться к специалисту.

5. Изменение голоса

Внезапные хрипы или нечеткость в произношении тех или иных слов свидетельствуют о проблемах с горлом. Не стоит игнорировать симптомы, особенно если они наблюдаются долгий период времени.

6. Боль в ушах

Из-за формирование новообразований в горле в некоторых случаях рак может давить на нерв в ушах. Из-за этого человек может почувствовать характерные боли. Если дискомфорт не проходит через 4-5 дней – обратитесь к врачу.



Боль в ушах

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