6 симптомов пониженного давления и чем он опасен

Низкое давление или гипотония может свидетельствовать о замедленном кровообращении, то есть к мозгу не будет поступать необходимое количество ценных микроэлементов и кислорода.

Из-за этого может возникнуть кислородное голодание, что приводит отмиранию клеток и спонтанной сердечной недостаточности, которая может привести к летальному исходу, пишет "Страна Здоровья".

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Основными симптомами гипотонии являются:

– тошнота;

– головокружение;

– вялость и сонливость;

– бледность кожных покровов;

– липкий и холодный пот;

– ухудшение зрения – снижение его остроты.

Из-за пониженного артериальногое давления у человека может возникать гормональный дисбаланс и заболевания печени.

Симптомы гипотонии могут быть похожи на признаки инсульта. Поэтому в любом случае нужно обратиться за помощью к медикам или же самостоятельно измерить давление.

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