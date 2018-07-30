6 симптомов того, что вы одержимы здоровым образом жизни
Мода на слишком здоровый образ жизни и соблюдение правил сбалансированного питания может вызвать у людей нервные и пищевые расстройства.
Орторексия – зацикленность на здоровом питании, пишет "Сегодня".
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Это не только психологическая проблема, которая ведет к нервному истощению, она может спровоцировать множество хронических заболеваний организма, нарушение обмена веществ и гормональный дисбаланс.
Первым признаком могут быть изменения в психике – серьезные и часто иррациональные ограничения в выборе продуктов.
Люди, которые страдают орторексией, перестают выбирать продукты по вкусу, осязанию, запаху. Человек выбирает пищу, которая является правильной и полезной. Правильное питание становится смыслом жизни.
6 симптомов орторексии
Из-за невозможности убедиться в правильном составе продуктов и способе приготовления человек отказывается питаться вне дома. У него возникает параноидальное недоверие к еде, приготовленной чужими руками.
Человек исключает "под корень" из рациона все сладкое, соленое, жирное, жареное, а также продукты, содержащие "диетические жупелы" – крахмал, глютен, лактозу, алкоголь, кофеин, консерванты, искусственные добавки.
Признаком орторексии может быть фанатичное следование специфическим диетам и "полезным" системам питания.
6 симптомов орторексии
Требовательность и жесткость по отношению к себе – еще один признак зацикленности, а также создание системы наказания за употребление запрещенного продукта.
Человек также слишком обращает внимание на способ приготовления блюд. При орторексии наблюдается также слишком тщательное планирование меню на ближайшие дни и недели.
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