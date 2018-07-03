6 советов от Супрун, как сохранить зрение здоровым

В среднем пользователь гаджетов смотрит на экран монитора или телефона 150 раз в день, поэтому нужно задуматься о здоровье глаз.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала придерживаться некоторых рекомендаций относительно здоровья органа зрения на странице в Facebook.

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Если человек долго сидит за компьютером, то попробуйте время от времени отвлекаться от экранов. Также используйте приложения и тренажеры для глаз.

Обязательно надевайте солнцезащитные очки. Они помогут уберечь зрение от ультрафиолетовых лучей.

Употребляйте продукты, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Они также могут улучшить работу органа зрения.

Проверяйте зрение, если у вас есть хронические проблемы, к примеру, диабет или повышенное артериальное давление.

Проходите комплексную расширенную диагностику глаз раз в 1-2 года, она поможет выявить болезни, которые развиваются без симптомов.

Чтобы сохранить зрение необходимо заниматься спортом, отказаться от курения, уменьшить стресс и иметь здоровый сон.

Оптимально употреблять умеренное количество жирных белков, включая орехи, семена и бобовые, а также большое количество свежих овощей, фруктов и цельного зерна.

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