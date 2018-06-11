6 советов здорового питания, чтобы избежать инфаркта

Европейские врачи предоставляют лишь несколько рекомендаций относительно питания, которое может обеспечить минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Прежде всего, человек должен питаться разнообразно, пишет "ЖивиАктивно".

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Стоит придерживаться такого потребления пищи, чтобы поддерживать идеальную массу тела.

Обязательно нужно включить в рацион следующие продукты: овощи и фрукты, хлеб грубого помола, обезжиренные молочные продукты, нежирные сорта мяса. Жирная рыба и омега-3 жирные кислоты имеют больше защитных свойств.

Суточная норма употребления соли – не более 5 граммов.

Общее потребление насыщенных жиров не должно превышать 1/3 от общего количества жиров, то есть до 30% калорийности пищи.

Если же человек придерживается низкокалорийной диети, то насыщенные жиры стоит заменить сложными углеводами, моно - и полиненасыщенными жирами растительного происхождения.

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