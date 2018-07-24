6 стильных образов принцессы Дианы в джинсах, которые до сих пор актуальны: фото

На выставках модного гардероба принцессы Дианы наибольшее внимание уделяют ее сумочке Dior, маленькому черному платью и другой одежде, которую она носила на торжественных событиях.

А вот пару простых джинсов редко показывают на ретроспективных выставках, посвященных иконе моды. Однако принцесса Диана часто носила деним, который был неотъемлемой частью ее стиля, пишет Who What Wear.

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Многие из образов Леди Ди выглядят так же актуально, как и в 1997 году. Предлагаем просмотреть несколько из них.

1. Жакет + бейсбольная кепка

2. Белые джинсы + белый гольф + темный ремень

3. Лимонный комбинезон + рубашка в цветы

4. Белый свитшот + прямые джинсы

5. Белая рубашка + свободные джинсы

6. Кожаная куртка + черные джинсы