6 стильных образов принцессы Дианы в джинсах, которые до сих пор актуальны: фото
На выставках модного гардероба принцессы Дианы наибольшее внимание уделяют ее сумочке Dior, маленькому черному платью и другой одежде, которую она носила на торжественных событиях.
А вот пару простых джинсов редко показывают на ретроспективных выставках, посвященных иконе моды. Однако принцесса Диана часто носила деним, который был неотъемлемой частью ее стиля, пишет Who What Wear.
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Многие из образов Леди Ди выглядят так же актуально, как и в 1997 году. Предлагаем просмотреть несколько из них.
1. Жакет + бейсбольная кепка
2. Белые джинсы + белый гольф + темный ремень
3. Лимонный комбинезон + рубашка в цветы
4. Белый свитшот + прямые джинсы
5. Белая рубашка + свободные джинсы
6. Кожаная куртка + черные джинсы