6 стильных осенних образов, которые можно носить уже сейчас

Как бы мы не хотели прощаться с летом, но время готовить гардероб к новому осеннему сезону.

На самом деле не надо ждать пока температура опустится, чтобы носить одежду со следующего сезона.

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Эксперты портала Who What Wear выбрали шесть готовых осенних образов, которые вы можете носить уже в августе.

Кардиган + штаны хаки

Универсальные брюки хаки являются отличной альтернативой джинсам в сентябре, и они выглядят невероятно с кардиганом.



Моних Дейл

Рубашка хаки + ковбойские ботинки

Рубашка идеально подходит для осени, если ее сочетать с черными брюками и ковбойскими ботинками. Вы можете воссоздать такой образ в августе, просто подвернув рукава.



Кортни Троп

Кожаное платье + босоножки

Модный эксперт Тиффани Хсу уже носит ключевой цвет: коричневый. Она скомбинировала свое кожаное платье с сандалиями.



Тиффани Хсу

Кардиган + берет

Еще один выигрышный look – сочетание кардиган и берета.



Люси Уильямс

Коричневый + розовый

Розовый и коричневый – одно из самых трендовых сочетаний осенью. Например, вы можете совместить карамельный свитер с юбкой оттенка фуксия.



Джесси Буш

Платье + пальто

Не прячьте летние платья – они отлично сочетаются с тренчем и кроссовками.



Ирина Лакичевич