6 стильных осенних образов, которые можно носить уже сейчас
Как бы мы не хотели прощаться с летом, но время готовить гардероб к новому осеннему сезону.
На самом деле не надо ждать пока температура опустится, чтобы носить одежду со следующего сезона.
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Эксперты портала Who What Wear выбрали шесть готовых осенних образов, которые вы можете носить уже в августе.
Кардиган + штаны хаки
Универсальные брюки хаки являются отличной альтернативой джинсам в сентябре, и они выглядят невероятно с кардиганом.
Моних Дейл
Рубашка хаки + ковбойские ботинки
Рубашка идеально подходит для осени, если ее сочетать с черными брюками и ковбойскими ботинками. Вы можете воссоздать такой образ в августе, просто подвернув рукава.
Кортни Троп
Кожаное платье + босоножки
Модный эксперт Тиффани Хсу уже носит ключевой цвет: коричневый. Она скомбинировала свое кожаное платье с сандалиями.
Тиффани Хсу
Кардиган + берет
Еще один выигрышный look – сочетание кардиган и берета.
Люси Уильямс
Коричневый + розовый
Розовый и коричневый – одно из самых трендовых сочетаний осенью. Например, вы можете совместить карамельный свитер с юбкой оттенка фуксия.
Джесси Буш
Платье + пальто
Не прячьте летние платья – они отлично сочетаются с тренчем и кроссовками.
Ирина Лакичевич