6 стильных вариантов для нетипичного маникюра: фото
К летнему сезону мы подобрали несколько стильных вариантов дизайна маникюра, которые точно понравятся любительницам экспериментов и креативности.
В летний сезон позвольте отойти от типичного однотонного маникюра и сделайте настоящий нейл-арт.
А чтобы проще было выбрать среди многочисленных вариантов – мы собрали для тебя топ стильных и ярких идей сезона.
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Маникюр "в рамке"
Радуга
Звезды
Цветочный бум
Цветные волны
Рисунки животных
Источник: 24 Канал
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