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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

6 стильных вариантов для нетипичного маникюра: фото

67 Читати новину українською
10 идей для маникюра 2018
10 идей для маникюра 2018 / Фото из Іnstagram

К летнему сезону мы подобрали несколько стильных вариантов дизайна маникюра, которые точно понравятся любительницам экспериментов и креативности.

В летний сезон позвольте отойти от типичного однотонного маникюра и сделайте настоящий нейл-арт.

А чтобы проще было выбрать среди многочисленных вариантов – мы собрали для тебя топ стильных и ярких идей сезона.

Читайте также: Топ-6 идей для маникюра на лето 2018

Маникюр "в рамке"

 

Радуга

 

Звезды

 

Допис, поширений ˗ˏˋ ˎˊ˗ (@ipsy)

 

Допис, поширений ˗ˏˋ ˎˊ˗ (@ipsy)

 

Цветочный бум

 

Цветные волны

 

Рисунки животных

 

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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